Metalik yükseliş

Piyasalar hareketli, zira hem yurt dışı hem de yurt içi gelişmeler oldukça yoğun. Söz konusu yoğunluk arasında borsa şirketleri dokuz aylık bilançolarını açıklamaya başladı. Yatırımcıyla paylaşılan bilançolar arasında kâr ve satışlarda metal ana ve metal eşya sektörü hisseleri liderliği koruyor.



Dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi ve aynı zamanda tüketicisi olan ülkemizde bu yılın ilk sekiz ayında çelik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 23 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.



Sektörün en büyük aktörü Ereğli Demir Çelik’in tek başına endeks üzerindeki ağırlığı yüzde 8.54 seviyesinde bulunuyor.



Tüketimde gözlenen toparlanmanın etkisiyle Türkiye çelik üretimi geçtiğimiz yıla göre yüzde 17 artarak 26.6 milyon ton oldu.



Ereğli Demir Çelik için Ak Yatırım yaptığı değerlendirmede yılın ilk dokuz ayında görülen güçlü trendin dördüncü çeyrekte de devam ettiğini belirtiyor. Hedef fiyat olarak 25.60 TL’yi öngörüyor.



Hisse halihazırda 19.6 TL seviyesinde işlem görüyor.



1 milyar üstü kârlar



Borsa şirketleri dokuz aylık bilançolarını açıklıyor. Bilançolar yatırımcılar için önemlidir. Firmaların mali performanslarını en iyi gösteren araçlardır. Bu nedenle üç ayda bir mutlaka mali tabloları gözden geçirmekte yarar var. Açıklanan 34 şirketin bilançoları içerisinde Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşları da var. Verilere baktığımızda finansal verilerini açıklayan şirketler içerisinde ilk sekizde yer alan ve kârı 1 milyar TL’nin üzerinde olan şirketlerin listesi şunlar: Ereğli Demir Çelik, Akbank, İskenderun Demir Çelik, Aselsan, Arçelik, Tofaş Otomotiv Fabrika, Tekfen Holding ve Vestel Beyaz Eşya.



Ortalamanın üstü



BIST 100 Endeksi, endekste ağırlığı yüksek hisselerin hareketi ile 1.500 seviyesinin üzerine çıktı. Beklentileri aşan karlar hisse senetlerinde özellikle yerli yatırımcıların alımlarının güçlenmesini sağlamakta. Endeks TL bazında tarihi zirveyi son çeyrekte aşmayı deneyecektir.



Kârlar yatırımcılar için neden önemli?



1 - Hisse senedi yatırımcıları iki şekilde kazanç elde eder. Hisse senedinin getirisi ve temettü gelirleri.



Şirketin temettü geliri elde edebilmesi için kâr etmesi gerekir.



Şirketlerin kâr etmesi hisse senedinin fiyat hareketi üzerinde etkide bulunan en önemli faktörlerden biridir.



2 - Şirketin faaliyet sonuçlarının göstergesidir.



3 - Finansal durumun özetidir.



4 - Kârlardaki beklenmeyen değişmeler getirilerde büyük sıçramalara ve büyük düşüşlere neden olabilir.



5 - Kârlılık verileri sadece ilgili dönemde değil, zaman seyri içerisindeki gelişimi ile de yatırımcı radarında yer alır.



Borsadaki yabancı payı yüzde 41.19



Borsada yabancı payı yüzde 41.19 ile en düşük seviyelere geriledi. Borsadaki yabancı payı 22 Ocak 2020’de yüzde 65.79 seviyesinde bulunurken 31 Aralık 2020’de yüzde yüzde 49.02 idi. 26 Ekim 2021 itibari ile de yüzde 41.19’a gerilemiş durumda.



Tedarik zinciri krizi ne aşamada?



Baltık Kuru Yük Endeksi, sert yükseliş sonrasında geriliyor. Bu endeks, deniz taşımacılığı ile ilgili bir endekstir.



Kuru yük endeksi taşımacılığı aktivitelerini gösterir. Pandemi sürecinde kapanmalar nedeni ile yaşanan tedarik krizinde 5.647 ile ekim başında zirve seviyelere yükseldi. Son üç haftadır gerileme gözlenmekte.



Endeks 4.056 seviyesinde. Bu da tedarik krizi nedeni ile aşırı yükselen fiyatlamalarda bir düzelme yaşanmasını sağlayabilir ve olumlu etkileri görülebilir.