‘ÖTV sistemi yeniden ele alınmalı’

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, otomotivde ÖTV sisteminin, çevreci araçları destekleyecek şekilde tamamen yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.Şarj edilebilen ve 70 km’nin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) teşvikini de içeren yasa değişiklikleri geçtiğimiz hafta içinde Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konu halen tartışılırken, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, ÖTV sisteminin çevreci araçları destekleyecek şekilde tamamen yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.Resmi Gazete’de yayımlanan kanuna göre, araç dışından şarj edilebilen hibrit elektrikli araçlardan ağırlıklı birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve sadece elektrikli menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan; motor hacmi 1,600 cm3’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.35 milyon TL’yi aşmayanlar yüzde 30, motor hacmi 1,600 cm3’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı bu tutarı aşanlar yüzde 60 ÖTV’ye tabi olacak. Bu çerçevede motor hacmi 1,600 cm3’ü geçen ancak 1,800 cm3’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.35 milyon TL’yi aşmayanlar araçlardan da yüzde 70 ÖTV alınması öngörülüyor.Dernek olarak; yeni teknolojili ve çevreci araçların desteklenmesi hususunda atılan adımları olumlu bulduklarını, ayrıca yeni yatırımları teşvik eden bu tür kararların yerinde olduğuna inandıklarını kaydeden Ali Haydar Bozkurt, “Ancak otomotiv teknolojisi bir devrim sürecinden geçmekte. Mevcut ÖTV sistemimizin geçiş sürecini en doğru destekleyecek şekilde yeniden ele alınması gerektiği de aşikardır” dedi. Önümüzdeki süreçte ürün stratejilerini ve çevreci araçları destekleyici yeni bir ÖTV sisteminin sil baştan çalışılarak devreye alınmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Bozkurt, şöyle devam etti:“Günümüz teknolojisini yansıtacak yeni ÖTV sistemiyle birlikte, yerli sanayiyi dünya pazarlarına hazırlayacak aksiyonların ivedilikle gözden geçirilmesi, iç pazarda çevreci teknolojili ve mümkün olduğunca yerli üretilen modellerin desteklenmesi, müşteriler, ekonomimiz ve otomotiv sanayi ile sektörü açısından önemli faydalar sağlayacaktır. En büyük ihracat kalemimiz olan ve cari açığın düşürülmesi konusunda en önemli sektörlerin başında gelen otomotivin yerel ve ulusal pazarlardaki stratejisinin, sektör paydaşlarıyla beraber sil bastan çalışılması gerekmektedir. Bu tanıma giren ve ülkeye ithal edilebilecek modellerin hangileri olduğuna bağlı olarak bundan faydalanacak araç adedi şekillenecektir. 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Araca 7inç gösterge paneli, elektronik park freni, kör nokta uyarı sistemi, ön park sensörü gibi yeni özellikler eklenmiş. İlk kez otomatik şanzıman seçeneğiyle sunulacak Jogger, 140 beygirlik hibrit motoruyla fabrika verilerine göre ortalama 100 km’de 4,8 lt yakıt tüketiyor. Ayrıca ilk hareket anındaki tamamen elektrik motoruyla yol alıyormuş. Yani Clio e-Tech hibrit gibi. Jogger HYBRID 140, WLTP ortalama çevriminde 900 km’nin üzerinde menzile ulaşabiliyormuş. Şehir içi sürüşte %40’a kadar daha az yakıt tüketimi sağlarken, şehir içi kullanım süresinin %80’ine kadar tamamen elektrikli sürüş olanağı sunuyormuş. Tabii kullanım stiline göre...Alman otomobil üreticisi Opel, bayilere yönelik yenilenen kurumsal kimlik konseptiyle dikkat çekecek. Opel, yenilikçi konsepte sahip bayi showroom’larında “Modern Alman” sloganıyla iyi hissettirmeyi amaçlayan bir ortam sunacak, elektromobiliteyi fiziksel ve dijital bir deneyim haline getirecek. Müşteriler, dinlenebilecekleri ve dijital geleceğin yanı sıra markanın köklü mirası hakkında daha fazla bilgi edinebilecekleri “Keşif Merkezi” alanında Opel’i daha fazla deneyimleyecek. Şarj seçenekleri ve avantajları hakkında, yerinde ve doğrudan bilgi alacak, elektromobilite ile ilgili diğer sorularına yanıt bulabilecek.