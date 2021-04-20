Piyasalarda temkinli dönem!

Piyasalarda volatilite oldukça azaldı. Al - sat dönemindeyiz. BIST 100 bir süre 1445 - 1350 bandında dalgalanabilir. Temkinli olmalı.



Piyasalarda en sıkıntılı dönemler hareket marjlarının daraldığı dönemlerdir. Böylesi dönemlerde trend yataya döner. Fiyatlar ortalamalara yaklaşma eğilimindedir. Yukarı doğru hareket için güç yoktur. Aşağı doğru hareket için de güçlü bir satış dalgası yoktur. Satım yapanlar beklemek istemezken alım yapanlar satış noktası kollar.



Haftanın ilk gününde endeksin 1400 seviyesinin altına inmesi güç kaybına işaret ediyor. BIST 100 Endeksi 1393 seviyesinde. Yatırımcılarda heyecanı canlı tutan duygu yoğunluğunu oluşturan bir hareket yok.



Yabancı seçici aldı



Yabancıların borsadaki payında son iki işlem gününde çok düşük marjlarda da olsa artış gözlenmekte. 14 Nisan’da yüzde 42.36 seviyesine gerileyen yabancı payı şimdilerde yüzde 42.86 seviyesinde.



Yabancı paylarındaki artışın sürüp sürmeyeceğini izliyoruz. Hisse bazında BIST 100 Endeksi’nde ağırlığı yüzde 1 seviyesinin üzerinde olan 10 hisse senedinde alımlar olduğu görüldü: Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Şişe Cam, Sasa Polyester, Kardemir (D), Bera Holding, Koza Altın, Gübre Fabrikaları, Anadolu Efes, Şok Market yabancıların paylarını artırdıkları hisseler oldu.



Endekste ağırlığı yüksek olan hisselerdeki çok küçük alımlar bile hareketin yönünü etkileyebilmekte.



Yerli kurumsal sattı



Mart ayındaki 200 baz puanlık faiz artışı sonrasında 20 Mart’ta Ağbal’ın görevden alınması ertesinde yabancıların yanı sıra yerli kurumsal yatırımcılar da satış yaptı.



Ana paylarını korumakla birlikte hisse senetlerindeki oranlarını azalttılar. Yurtdışı ve yurtiçi riskler nedeniyle pozisyon azaltan kurumlar yeniden alıma geçmedikçe endeksin ana destek noktalarına çekilme ihtimali daha yüksek görünüyor.



Bu nedenle seçici hisse hareketleri yaşanacaktır. Yatırım fonlarında 22 Mart’ta yüzde 10.66 seviyesinde olan hisse oranı 19 Nisan’da yüzde 9.58’e geriledi. Emeklilik fonlarında 22 Mart’ta yüzde 15.99 olan hisse senedi oranı 19 Nisan’da yüzde 14.67’ye geriledi.



Borsada izlenen 5 gelişme var



1-) BIST 100 Endeksi 8, 20 ve 50 günlük ortalamalarının altında. Yükseliş için ortalamaların üzerinde hareket görülmeli.



2-) İşlem hacmi 22 - 30 milyar TL arasında, yukarı güçlenen bir hareket için 50 milyara doğru hareketlenmeli. Yeni halka arzlar devam ediyor. Bu halka arzlar mevcut hisselerden para çıkışına neden oluyor. Halka arzların büyüklükleri takip edilecek.



3-) Mayısta açıklanacak enflasyon beklenecek. Faiz ve enflasyon makasının seyri şirket bilançolarını etkileyeceği için önemli.



4-) İlk çeyrek bilançoları açıklanmaya başlıyor. Bilançolardaki değişimler fiyatlamalarda etkili olacak.



5-) Yerli kurumsal yatırımcılar; emeklilik ve yatırım fonları hisse satıyor. Satışların seyri takip edilecek.



Küresel risk iştahı yüksek



Küresel piyasalarda risk alma iştahı en yüksek seviyelerde.



Korku Endeksi (VIX) pandemi sonrası dönemin en düşük seviyesine geriledi. Dünyada risk alma iştahı yükseldi.



YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİNE BAKILMALI



Yatırım yaparken mutlaka geri dönüş süresi göz önünde bulundurulmalı. Türkiye’de gayrimenkul alındığında kirası ile gayrimenkulün geri dönüş süresi ortalama 20 yıl.



Hisse senetlerinde ortalama geri dönüş süresini piyasa değeri/yıllık kâr oranı ile ölçüyoruz. Bir başka ifadeyle fiyat/kazanç(F/K) oranı ile...



F/K oranı düşük şirketler değerleme olarak yatırımcı radarında olan hisseler arasında yer alıyor. Eğer bir şirketin F/K oranı 30 seviyesinin üzerine çıkmış ve bu sektörel bir gösterge değilse, bu hisseye yönelik beklentilerin aşırı yükseldiği değerlendirmesi yapılabilir. Böylesi hisselerde artık temkinli olmak gerekliliğine işaret olarak değerlendirilmeli.