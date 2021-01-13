Piyasaların gözü hala pandemi sürecinde

Piyasalarda ABD seçimlerinin geride kalması ve Biden’ın seçilmesi ile ekstra teşvik beklentilerinin fiyatlamalara pozitif yansıması, Biden koltuğu devralana kadar oluşan siyasi tansiyon sebebiyle şimdilik ötelenmiş görünüyor.



ABD tarihinde alışık olmadığımız haber akışları, muhtemel sokak olaylarına dair uyarılar, Genel Kurmay Başkanı’nın yaptığı açıklamalar bu sürecin Trump sonrası sürmesi ihtimalini de uzun bir süre masada tutacağa benziyor. Bu Trump dönemine özgü kısa vadeli bir gelişme mi yoksa temelde daha büyük bir kırılmanın öncü sinyallerimi bunu zaman gösterecek.



Piyasalar ise bir an önce ekonomik ajandaya, teşvik paketleri beklentilerine ve merkez bankalarının genişlemeci tarafta kalma ihtimallerine dönme isteğinde. Son dönemde gelecek dönem enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskleri içeren tartışmalar, ABD bütçe açıklarının teşvik paketleri ile daha da büyüme ihtimaline karşı borçlanma gereğinin artacak olması özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde kendisini gösteriyor. Dolar endeksi de ciddi gerileme döneminden sonra bu süreçte 90.00 civarındaki kritik seviyelerde yön aramaya devam ediyor.



Rekor seviyelere çok yakın seyreden ABD borsalarına girişlerin devamı ve yeni rekorlar görebilme adına yeni hikayelerin pandemi süreci normalleşene kadar yine parasal imkanlarla oluşması bekleniyor. Buna karşın yüksek seviyelerden bir düzeltme ihtimali de eskiye oranla biraz daha yüksek tonda ses buluyor.



Tüm zamanların rekorunu daha yakın zamanda görebilen DAX Endeksi’nin seyri de hem ABD borsaları hem AB bölgesinde ki ekonomik veri akışı ama daha çok pandemi süreci ile belirlenecek gibi duruyor. 13.000-13.500 altına geçmeden 14.000 üzerinde kalıcılık sağlayarak yeni rekorlara gidebilmek için vaka sayılarında azalış ve başta Almanya olmak üzere AB ülkelerinde karantinaların geride kalması ve adım adım normalleşme adımlarının hızlanması gerekecek.



Özetle ABD borsaları eşliğinde küresel borsalarda yaşanan yükseliş seyrinin devamı için SP500 endeksi, Nasdaq ,DAX gibi kritik endekslere gelecek satışların kısa sindirme soluklanmalar ile geçiştirilmesi ve yukarı yönlü yeni rekor seviyelere odaklanılması gerekiyor.



Gelişen ülke piyasalarına ise 2020’nin son çeyreğinde belirginleşen ve adım adım artan para akışının şimdilik devam ettiğini ve bunun 2021 içinde ara ara düzeltme süreçlerine karşılık devam etme ihtimalinin önemli kurum ve büyük ölçekli bankaların raporlarında yer aldığını görmekteyiz.



Pandemi sürecinde aşılanmanın getireceği başarılara bağlı aşağı yönlü seyrin oluşması ve hala artmaya devam eden ve sağlık sistemini tehdit etmeye devam eden vaka sayılarının artış hızının yavaşlayarak azalışa geçmesi bu akışın devamı ve daha da güçlenmesi adına en önemli kriter olacak gibi görünüyor.



Gelişen piyasaları destekleyen Büyük paranın riskli limanlarda kalarak iştahını sürdürmesi ve güvenli limanlara hızla geri dönüş yapmaması için para arzının genişlemeye devam etmesi ve pandemi sürecinin adım adım normalleşmesi gerekmekte.



Temel hikayede büyüme verileri normalleşene kadar, hizmet sektörü iyileşme göstererek sanayi sektörü ile birlikte küresel ölçekte tüm ekonomileri besleyip arz-talep, üretim-tüketim gibi döngüler normalleşene kadar basılan paranın desteği önemli olmakla birlikte bu büyük hasara yol açan pandemi süreci azalarak geride kalmadıkça tam normalleşme beklemek mümkün olmayacak. Buna paralel olarak da Borsalarda ve Emtia tarafında yıl boyunca ara ara düzeltme süreçleri yaşansa bile 2020 benzeri sert bir kırılma olmadan ilerleme şansına dair sorular yıl boyu gündemde kalacağa benziyor.