Reel getirili 14 hisse fonu

Hisse senetlerini takip etmekte zorlanan yatırımcılar fon alarak kazanç sağlayabilir. Ancak her fon reel getiri sağlamıyor. Son beş yılda 70 hisse fonundan sadece 14’ü reel getiri sağlayabildi. İşte yatırım fonları arasında enflasyonun üzerinde kazandıranlarDöviz kurları ve enflasyondaki yükseliş yatırımcıların reel getiri avcılığını daha fazla ön plana çıkardı. Enflasyon ve kurlardaki artıştan etkilenmeden kazançların nasıl artırılabileceğine fokuslanılıyor. Çok fazla uzağa gitmeden son beş yıllık getiriler üzerinden reel getiri sağlayan fonları listeledik.Şu anda 312 yatırım fonu var. Bu fonların katılımcı sayısı 3.969 ve toplam portföy büyüklükleri 116 milyar TL seviyesinde. Yatırım fonlarının büyüklüğü içerisinde hisse fon oranı yüzde 9.75’te kalıyor. Piyasadaki 312 fonun 70’i hisse, endeks, yabancı hisse fonları, fon sepeti hisse senedi fonları ile hisse katılım fonlarından ibaret.Son beş yılda 2015-2020 döneminde dolar kuru yüzde 155 artış gösterirken tüketici fiyatındaki artış (TÜFE) yüzde 235 oldu. Aynı dönemde 14 yatırım fonu yüzde 248 ile 354 arasında yatırımcısına getiri sağladı. Hem kurların üzerinde hem de enflasyonun üzerinde getiri sağlayan bu 14 fonun 10 tanesi 2021 yılının ilk gününe göre de kazandırmaya devam ediyor.Reel getiri sağlayan 14 fonun listesi şöyle: İş Portföy Teknoloji Fonu, Tacirler Portföy Hisse fonu, Marmara Capital Hisse Fonu, Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu, Azimut Hisse Fonu, HSBC Portföy Hisse Fonu, Qinvest Portföy Hisse Fonu, Ata Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu, Ak Portföy Yeni Teknoloji Yabancı Hisse Fonu, Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Fonu, Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Fonu, Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Fonu, Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Fonu, Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Fonu.Son beş yılda öne çıkan ve 2021’de de getirisini sürdüren 10 yatırım fonu var. İş Portföy Teknoloji Fonu 2021’de de kazandırmaya devam ediyor. Teknoloji hisseleri önümüzdeki dönemde de gündemde kalmaya devam edecek.Bu nedenle listede yer alan biri yerli İş Portföy, ikisi yabancı Ak Portföy ve Yapı Kredi Portföy yabancı teknoloji hisse senedi fonları takip edilecekler arasında yer alabilir.Tacirler ve Azimut’un hisse fonlarının getirileri güçlü. Bu iki fon da yatırımcıya reel getiri vaat ediyor.Gedik İkinci Hisse Senedi Fonu’nun da getirisi yüksek. Bu fonda da kazançlar artırılabilir. Son 3 fon ise Ak Portföy’ün Sağlık, Amerika ve G20 Ülkeleri Yabancı Hisse fonları. Bu fonlar, yüksek performansları nedeni ile yatırımcıların takibi içerisinde bulunabilecekler arasında yer alabilir.Son 5 yıl getirilerinde yer alan ancak 2021 yılında henüz getirisi negatif olan Ata Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu, Marmara Capital Hisse Fonu, Qinvest Hisse Fonu ve Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse fonları yıl genelinde iyi performans potansiyeli taşıyan fonlar arasında yer alıyor.Reel getiri enflasyonun üzerinde bir getiri elde edebilmektir. Tüm fonlar gibi hisse senedi fonları da profesyoneller tarafından yönetilir. Bununla birlikte fonların belirledikleri stratejiye bağlı olarak getirilerde farklılık kaçınılmazdır. Öte yandan aynı kategori içerisinde olmasına rağmen yönetim tarzına bağlı değişkenlikler olabilmekte. Bu nedenle fonlar içerisinde seçici olmak önemli.Hisse fonlarda alınan fon büyüme performansı yüksek hisselere yatırım gerçekleştirmemişse reel olarak getirisi enflasyonun altında kalacaktır. Bundan dolayı uzun vadede beklenilen kazanç da oluşmayacaktır.Fon alırken yöneticileri, bu yöneticilerin geçmiş dönem başarıları da göz önünde bulundurulmalı. Reel getiri sağlayan istikrarlı olarak kazanç sağlayan fonlar, büyük dalgalanmalarda dahi birikimlerin güvenli limanda olmasını sağlayacaktır.Piyasalar hareketli. İncelediğimizde şu noktalar öne çıkıyor:Piyasa değerinde ilk beş sırada: Bitcoin, Ethereum, Biance ve Doge Coin var. Toplam piyasa büyüklüğü 2 trilyon 245 milyar dolar. Bunun 1,1 trilyonunu Bitcoin, 450 milyon dolarını Ethereum, 104 milyon dolarını Binance oluşturuyor. Piyasanın büyük aktörü Bitcoin olmasına rağmen Ethereum ve Binance da yükseliyor.Borsada endeks 1.459 seviyesinde: 1.445 aşıldı. Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket yaşanabilirse 1.580 hedefi ile yükseliş devam edecektir. Endeks ortalamaların üzerinde hareket ediyor ve yukarı hareket güçleniyor.Dolar kuru 8.26 TL seviyesinde. Yani 8 günlük ortalamada. 8.20 seviyesi 20 günlük ortalama, 8 ise 50 günlük ortalama. 8 seviyesinde güçlü bir destek oluştu. Orta vadede ise yukarı yönlü riskler korunuyor. Bir süre 8-8.48 aralığında geniş bant hareketi gözlenebilir. Aşağı yönlü bir hareketten bahsedebilmek için 8’in altında kapanışlar görmek gerekiyor.