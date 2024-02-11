TL’ye geçiş hızlanabilir

Yatırımda yön neresi?

Merkez Bankası ve hükümetin hamleleriyle TL’ye geçiş hızlanır ise tezgahlarda fiyatların oynak olduğu dönemin son bulması bekleniyor.

Kritik veriler açıklanacak









Dolar ne olacak? Dolar/TL kuru için 12 ay sonrası beklenti Ocak anketinde 40,64 TL iken, yıl sonu için 40 TL seviyesinde bulunuyor. Döviz kuru beklentileri hem döviz piyasasının hem de dövizle borçlanan şirketler ve tüketiciler için önemli. Anketteki şubat ayı revizyonları, özellikle değişen global koşullar ve yerel politikaların piyasa beklentileri üzerindeki etkilerini ortaya koyacak. ‘Merkez’deki yeni dönemin şifreleri 1 Görev değişikliğinin öncesi ve sonrasındaki iletişim stratejisi etkili yapıldı. 2 Eski başkanın görevden ayrılması ve yeni başkanın atanması süreci iyi yönetildi. 3 Yeni başkanın kurumsal kimliği ve iletişim tarzı piyasalar açısından olumlu karşılandı. 4 Medya değişen Merkez Bankası Başkanına geniş yer verdi. 5 Yurt dışındaki yatırımcılar ve kuruluşlar henüz arzu edilen büyüklükte giriş yapmasalar da Türkiye’ye yönelik algısı ve ilgi düzeyi yüksek. 6 Merkez Bankasının para politikasını gündemde tutması ve tartıştırması olumlu.



8 TCMB’nin 2024 Enflasyon beklentisi yüzde 36. 9 Beklentilerin çıpalanması Merkez Bankasının öncelikli hedefi.





Bilişim sektörü uçuşa geçti Borsada gözler bilişim sektöründe. Sektörün performansını gösteren BIST Bilişim Endeksi bir haftada yüzde 15,96 oranında artış gerçekleştirdi. Sektörde piyasa değeri 10 milyar TL’nin üzerinde olan üç şirket yüzde 17 ile yüzde 33 arasında prim yaptı. Reeder Teknoloji haftalık bazda yüzde 33, 62 ile en fazla yükselen hisse oldu. Mia Teknoloji’nin değer artışı ise yüzde 18,69 olurken İngram Bilişim yüzde 17,22 oranında değer kazandı. 10 Yüksek enflasyonla mücadele noktasında önümüzdeki dönemde yeni adımlar gelebilir. 7 Kurumsal itibarın sağlanması noktasında kararlı bir duruş var. Yaklaşan haftada piyasalar daha ziyade yerel ekonomik göstergeleri takip edecek. Merkez Bankası’nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, işsizlik oranı, konut satışları ve perakende satışlar gibi kritik veriler açıklanacak. TCMB’nin ocak ayı piyasa katılımcıları anketinde yer alan yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42 seviyesinde. Anketlerin takip edilmesi enflasyonist baskıların seyrini gözlemlemek ve beklenti çıpalamasında hedefin neresinde olunduğunu anlayabilmek açısından önemli. Söz konusu beklentiler, aynı zamanda yatırım kararları ve ekonomik politika yanıtlarının şekillenmesinde de veri olarak göz önünde bulundurulmakta.

Yatırımda seçicilik artıyor. Son bir haftada tüm yatırım araçları yükseldi. Borsadaki artış yüzde 4,39 seviyesinde gerçekleşti. Endeks 9.046’ya çıktı. En fazla yükseliş bilişim sektöründe. Son bir haftada tüm yatırım araçlarında pozitif bir hava vardı. İçlerinde en fazla yükselense borsa endeksi oldu. Altın, dolar, euro haftayı pozitif getiri ile tamamlarken getirileri yüzde birin altında kaldı. Aynı dönemde borsanın çıkışı yüzde 4,39 seviyesinde gerçekleşti.