Toparlanmanın devamı gelir mi?

Öne çıkan hisseler

Dikkat çeken tahmin

Dünya borsaları geçtiğimiz haftayı son derece güçlü tamamladı. Özellikle ABD endekslerinde sert yükselişler öne çıktı. Nasdaq yüzde 6.60, S&P 500 yüzde 4.54, Dow Jones yüzde 2.60 prim yaptı. Öte yandan ABD’li yatırım şirketi Bank of America’ya (BoFA) göre, zayıflayan dolar ve Çin ekonomisindeki toparlanma, gelişmekte olan piyasa hisselerini küresel yatırımcılar için yeniden cazip hale getiriyor. Kurum, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi’nin nisan ayında dip yapmasının ardından yüzde 20 yükselerek 20 yıllık işlem bandını kırmaya hazırlandığını belirtiyor. Bu hareketin, yaklaşan bir boğa piyasasının habercisi olabileceği vurgulanırken, yatırımcıların ABD dışındaki alternatiflere yönelmesi dikkat çekiyor. BofA, gelişmekte olan piyasaların bu yeni döngüde öncü konumda olmasını öngörüyor.

Seçicilik, sabır ve veri









Yatırımcının radarındaki 5 başlık ¦ Değer avcılığı öne çıkıyor. (Düşük çarpanlı hisselerde seçici alımlar artıyor) ¦ Risk iştahı yeniden masada. (Altından çıkış, hisseye yöneliş gözleniyor) ¦ Veriyle yön bulan piyasa. (Ekonomik göstergeler yatırım kararlarını şekillendiriyor) ¦ Küresel nabız takip ediliyor. (Büyüme ve güven endeksleri risk iştahını belirleyecek) ¦ Yeni döngüye hazırlık zamanı. (Gelişen piyasalar boğa senaryosuna liderlik edebilir) Hafta boyunca gözlenen toparlanma, yatırımcı güveninde sınırlı bir artışı temsil ediyor. Ancak altındaki düşüş ve hisseye dönüş, yatırımcının fırsat gördüğünde hızlıca pozisyon değiştirdiği anlamına geliyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde başarılı olmak isteyen yatırımcıların, veri duyarlılığı yüksek ve stratejik esnekliğe sahip portföy yönetimine odaklanması önemli olacak. Büyüme teması ve düşük çarpanlı hisseler bu süreçte öne çıkmaya devam etmesi belenmeli.

Borsada BIST 30 endeksine dahil hisseler arasında en dikkat çekici performans, düşük fiyat/kazanç oranlarıyla işlem görenlerde yaşandı. Çimsa yüzde 15.49’luk yükselişle haftanın en çok kazandıran BIST 30 hissesi oldu. Onu yüzde 14.79 ile Emlak Konut, yüzde 11.96 ile Garanti Bankası takip etti. Koç Holding, Yapı Kredi, Şişecam, Tofaş, Anadolu Efes ve İş Bankası gibi sektöründe önemli konumda bulunan hisselerde de güçlü alımlar öne çıktı. Bu tablo, BIST 30 içindeki düşük çarpanlı hisselere yönelimin sürdüğünü gösteriyor.