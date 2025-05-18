Toparlanmanın devamı gelir mi?

Borsa İstanbul, geride bıraktığımız haftada yatırımcısına umut veren bir tablo sunarak hem sektör bazlı hareketliliği hem de endeks genelindeki toparlanma sinyallerini ön plana çıkardı. Geride kalan haftada endeks yüzde 2.96’lık haftalık yükselişle pozitif bir görünüm sergiledi. Son bir ayda yüzde 4.34 değer kazanan endeks, yıl genelinde hâlâ ekside olsa da toparlanma sinyalleri öne çıkıyor. Bankacılık, elektrik, aracı kurumlar ve finansal kiralama sektörlerindeki yükselişler, bu hareketin temelini oluşturdu.
Borsada BIST 30 endeksine dahil hisseler arasında en dikkat çekici performans, düşük fiyat/kazanç oranlarıyla işlem görenlerde yaşandı. Çimsa yüzde 15.49’luk yükselişle haftanın en çok kazandıran BIST 30 hissesi oldu. Onu yüzde 14.79 ile Emlak Konut, yüzde 11.96 ile Garanti Bankası takip etti. Koç Holding, Yapı Kredi, Şişecam, Tofaş, Anadolu Efes ve İş Bankası gibi sektöründe önemli konumda bulunan hisselerde de güçlü alımlar öne çıktı. Bu tablo, BIST 30 içindeki düşük çarpanlı hisselere yönelimin sürdüğünü gösteriyor.
Dikkat çeken tahmin
Dünya borsaları geçtiğimiz haftayı son derece güçlü tamamladı. Özellikle ABD endekslerinde sert yükselişler öne çıktı. Nasdaq yüzde 6.60, S&P 500 yüzde 4.54, Dow Jones yüzde 2.60 prim yaptı. Öte yandan ABD’li yatırım şirketi Bank of America’ya (BoFA) göre, zayıflayan dolar ve Çin ekonomisindeki toparlanma, gelişmekte olan piyasa hisselerini küresel yatırımcılar için yeniden cazip hale getiriyor. Kurum, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi’nin nisan ayında dip yapmasının ardından yüzde 20 yükselerek 20 yıllık işlem bandını kırmaya hazırlandığını belirtiyor. Bu hareketin, yaklaşan bir boğa piyasasının habercisi olabileceği vurgulanırken, yatırımcıların ABD dışındaki alternatiflere yönelmesi dikkat çekiyor. BofA, gelişmekte olan piyasaların bu yeni döngüde öncü konumda olmasını öngörüyor.
Seçicilik, sabır ve veri
Hafta boyunca gözlenen toparlanma, yatırımcı güveninde sınırlı bir artışı temsil ediyor. Ancak altındaki düşüş ve hisseye dönüş, yatırımcının fırsat gördüğünde hızlıca pozisyon değiştirdiği anlamına geliyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde başarılı olmak isteyen yatırımcıların, veri duyarlılığı yüksek ve stratejik esnekliğe sahip portföy yönetimine odaklanması önemli olacak. Büyüme teması ve düşük çarpanlı hisseler bu süreçte öne çıkmaya devam etmesi belenmeli.
Yatırımcının radarındaki 5 başlık
¦ Değer avcılığı öne çıkıyor. (Düşük çarpanlı hisselerde seçici alımlar artıyor)
¦ Risk iştahı yeniden masada. (Altından çıkış, hisseye yöneliş gözleniyor)
¦ Veriyle yön bulan piyasa. (Ekonomik göstergeler yatırım kararlarını şekillendiriyor)
¦ Küresel nabız takip ediliyor. (Büyüme ve güven endeksleri risk iştahını belirleyecek)
¦ Yeni döngüye hazırlık zamanı. (Gelişen piyasalar boğa senaryosuna liderlik edebilir)