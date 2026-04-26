Borsada para yön değiştirdi

Haftanın en dikkat çekici gelişmesi Aracı Kurumlar Endeksi’nde yaşandı. Endekste yüzde 25.83’lük sert kayıp, hacimlerdeki daralmanın ve genele yayılan satış baskısının en belirgin fotoğrafı niteliğinde oldu. Piyasayı okuyan profesyonellerin, üstlendikleri riski yeniden gözden geçirme ihtiyacı duyduğu anlaşılıyor. Beklenen sinerji etkisini yaratamayan kurumların veya yalnızca dönemsel rüzgarla abartı şişen hisseler nasıl hızlıca sönebildiğini bu sert düşüşle izlemek mümkün. Aracı Kurumlar Endekste en fazla ağırlığa sahip olan Tera Yatırım Menkul Değerler, haftalık bazda yüzde 34.28 gerilerken en hızlı değer kaybeden olarak öne çıktı.
Enflasyon karşısında yatırımcının gücü nerede saklı? Bu sorunun tek bir cevabı olmadığı muhakkak. Mevduat ise reel getiri sağladığı sürece güvenli limanlardan biri olarak yatırımcı açısından öne çıkan seçeneklerden biri. Son bir aylık verilere baktığımızda, aylık yüzde 3.45 getiri sağlayan mevduatın yatırımcıyı halen korumaya devam ettiği anlaşılıyor. Yıllık yüzde 49.20’lik mevduat faizi ve haftalık yüzde 0.68 kazandıran kira sertifikaları, risk almak istemeyenler için güçlü alternatifler.
Aynı süreçte doların yüzde 0.29 gerilemesi, dövizde bekleyenlerin enflasyon karşısında reel olarak eridiğine işaret ediyor. Gümüşün yüzde 125.53’lük yıllık getirisi masada dursa da, risk alabilme gücü olanlar için BIST 100’ün yıllık yüzde 51.82’lik performansı borsayı en stratejik alternatiflerden biri yapıyor.
Piyasada öne çıkan 10 kritik başlık
1 - Bankalar yüzde 5 düşerken sanayinin öncüleri yükseldi
2 - Gümüş yıllık yüzde 125 getiri ile önde
3 - Mevduat aylık yüzde 3 kazançla güvenli liman
4 - KOSPI Endeksi yılbaşından beri yüzde 53 yükseldi
5 - Aracı Kurumlar haftalık yüzde 25 değer kaybetti
6 - Altın haftayı yüzde 2 kayıpla kapattı
7 - Tüpraş haftalık yüzde 6 getiriyle endeksi sırtladı
8 -Finansal Kiralama haftada yüzde 14 prim yaptı
9 - Dolar aylık bazda yüzde 0,29 gerileme kaydetti
10 - Mevduat enflasyonun üzerinde kazandırdı.
Şirket haberleri:
Hat-San Gemi, Tersanesine 697.4 bin dolara GES kuruyor. Kalyon, 505,6 milyon TL’lik güneş enerjisi paneli siparişi aldı. Margün Enerji; 9 jeotermal ruhsatının devir işlemini tamamladı. Efor Yatırım’ın bağlı ortaklığı beş ilde maden arama ruhsatı için onay aldı. Escar Filo’nun sermayesinin yüzde 77.62 payını 142 milyon dolara Bulls Yatırım Holding alıyor. Hektaş, Ankara Yüksek Teknoloji Merkezi için Ar-Ge Merkezi Belgesi onaylandı. Arzum, alanını genişletmek için anlaştığını açıklarken, 3 ortağı yüzde 7.4’lük pay satışı yaptı. Sabancı Holding, Akçansa’daki yüzde 39.72 payının tamamını diğer ana ortağa satıyor.
Kısa süreli konumlama
Küresel sermayenin pusulası, KOSPI’nin yüzde 53.66’lık getirisiyle Asya’yı gösterirken, Avrupa’da DAX yüzde 2.21 kayıpla zemin kaybediyor. İçeriye döndüğümüzde ise çarpıcı bir rasyo savaşı öne çıkıyor. Destek Finans 71.89 gibi yüksek PD/DD oranıyla hâlâ haftalık yüzde 15.66 prim yapabiliyor. Ancak piyasanın asıl rasyonel yaklaşımı ucuz kalmış büyüklere yönelik olduğu söylenebilir. PD/DD oranı 0.80 olan Ereğli Demir Çelik ve 0.50 olan Kardemir (D) iskonto sinyalleri verirken; Astor Enerji’nin yüzde 12.61 ve Tüpraş’ın yüzde 6.32’lik yükselişi, paranın mevcut yapısı yükü kaldırabilecek güçlü sanayi şirketlerine aktığını gösteriyor. Mevcut tablo piyasalardaki hareketin eksen arayışının sürdüğünden yana. Değişen şartlara göre kısa süreli hareketler kalıcı bir liman bulmayı zorlaştırırken, piyasadaki para da konumlanmak yerine fırsat arayışı ile hareketini sürdürüyor.