Borsada para yön değiştirdi

Yatırımcılar mevduatın yüzde 49.20’lik yıllık güvenli limanı ile sanayinin büyüme iştahı arasındaki kararsızlıkla gidip geliyor. Peki, aracı kurumlardaki yüzde 25.83’lük sert düşüş portföylerdeki bahar temizliğinin bittiğine mi yoksa yeni başladığına mı işaret ediyor?

Piyasalar üzerinde etkisini şimdilik bekle gör moduna alan ABD ile İran arasındaki gergin süreç devam ediyor. Karşılıklı bir saldırmazlık hali olsa da sert mesajlar ve ABD’nin yığılması riskin belirgin şekilde sürdüğünü söylüyor. Global piyasalar, Hürmüz Boğazı’nda düğümlenen riskin tedirgin edici dengesi arasında değişen koşullara göre konumlarını ayarlamaya çalışıyor.

Yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına nefes aldıran değerli metallerde sular yavaş yavaş çekiliyor izlenimini veriyor. Haftalık bazda gümüşün yüzde 6.48 kayıp yaşaması ve ons altının yüzde 2.58 gerilemesi sıradan bir tesadüf olarak değerlendirilmemeli. Merkez bankalarının tavizsiz ve sıkı duruşu, aşırı ısınan fiyatlarda teknik bir düzeltmeyi zorunlu kılmışa benziyor. Bu durum, piyasa yapıcıların üretim çarklarından kopuk, dışsal şoklarla değerlenen veya jeopolitik korkudan beslenen varlıklardan çıkıp, daha reel limanlara yönelme stratejisinin ilk ciddi adımı olarak değerlendirilebilir.

Sektörel değişimler

Borsada son bir yılda enflasyonun üzerinde yükseliş kaydeden bankacılık sektörünün bu hafta yüzde 5.23 oranında geri çekilmesi piyasalarda pek de bir rahatsızlığa yol açmadı. Paranın izini sürdüğümüzde ise bunun kaçıştan ziyade kâr realizasyonu olduğunu söylemek mümkün. Sermaye geçtiğimiz hafta rotasını finansal kiralama gibi haftalık yüzde 14.07 sıçrama yapan alternatif finans alanlarına çevirmiş durumda. Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının yüzde 6 ve kimya, petrol gibi reel üretim sahalarının yüzde 3.51 büyümesi, paranın sanayi hisselerini test ettiğini işaret ediyor. Anlaşılan o ki sermaye, kendi üretim refleksleriyle büyüme potansiyeli yüksek sektörlere doğru bir kaldıraç etkisi yaratmaya çalışmakta.