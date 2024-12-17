Yatırımlar sürüyor borsaya göz kırptı

Erdemoğlu Holding, Merinos’u Mayıs 2025’e kadar halka açmayı planlıyor. Halka arz hem ortak satışı hem de sermaye artırımı şeklinde gerçekleşecek. Hisselerin yarısı yurtdışı yatırımcılara yönelik olurken elde edilecek nakit devam eden projelerde değerlendirilecek.Faizlerin yüksek olduğu dönemlerde şirketlerin bankalar yerine alternatif kaynaklara yönelmesi maliyetlerini düşürmesi açısından tercih edilen bir yönelim. Bu noktada halka arzlar, şirketler açısından fon bulma çeşidi olarak öne çıkıyor. Merinos Halı da benzer bir yaklaşım sergileyerek halka açılmaya hazırlanıyor. Şirket, sermayesinin tamamına Erdemoğlu Holding’in sahip olduğu yapısından yüzde 25’lik kısmı halka açacak. Bunun yarısı sermaye artırımı diğer yarısı da ortak satışı yoluyla gerçekleşecek. Yıl sonu bilançosunun açıklanması sonrasında mayıs ayına kadar halka arzın gerçekleştirilmesi planlanıyor. Halka arzdan elde edilecek gelir ise hem holding hem de Merinos’un yatırımlarının finansmanında kullanılacak.Erdemoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Merinos’un varlık değeri yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde ve yıllık cirosunun yüzde 90’ı ihracattan geliyor. Şirket, yaptığı ve devam eden yatırımların toplam bedeli yaklaşık 275 milyon dolar civarında. Firmanın MTR polyester cips yatırımının bedeli ise yaklaşık 220 milyon dolar. Söz konusu yatırım yıllık 350 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Bu yatırımların ciroya katkısının ise yıllık 350-400 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.Merinos, ABD ve AB pazarları başta olmak üzere 80 farklı ülkeye ihracat yapıyor. Şirket, özellikle parça halı segmentinde çarpıcı bir pazar payına sahip. ABD’de satılan her dört halıdan biri, Avrupa’da ise her üç halıdan biri Merinos markasına ait. Aynı şekilde Türkiye’de de dört halıdan biri Merinos. Firmanın, dünyada parça halıdan aldığı pay yüzde 7 seviyesinde. Amerika’nın perakende zinciri Walmart’ın en büyük halı tedarikçisi konumunda bulunuyor. Çin pazarına ise çok fazla mal satamıyor. Bununla birlikte Erdemoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, “Ancak Çinliler parça halıda Merinos ile rekabet edemiyor artık. Bunun nedeni verimlilik” diyor.Dinarsu markasını da satın alan Merinos Halı’nın yıllık üretim kapasite 40 milyon metrekare düzeyinde. Şirket, yılda yaklaşık 10 milyon adet halı üretiyor. İbrahim Erdemoğlu, büyüme hızının dolar bazında yıllık ortalama yüzde 18-20 olduğunu söylüyor.Merinos’un halka arzının yüzde 50’si yurtdışı yatırımcılara yönelik olacak. Yurt dışında HSBC ve JPMorgan, içeride de İş Yatırım’ın konsorsiyum lideri olması planlanıyor. SPK’ya yıl sonu bilançosu çıktıktan sonra başvuru yapılacak.