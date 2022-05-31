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***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.05.2022 18:24
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bild


***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan artışı ve geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. madde
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.07.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu 27.05.2022 tarih ve 2022/06 sayılı toplantısında
Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021 yılı sonu itibariyle sona ermesi nedeniyle 2017-2021 yılı için geçerli olan 30.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanının 2022-2026 yılları arasında geçerli olmak üzere 200.000.000 TL olarak belirlenmesine ve buna ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
Ekli esas sözleşme değişiklik tasarısı için 31/05/2022 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Acıselsan esas sözleşme 6. madde tadil tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033665


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