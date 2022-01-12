***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
12.01.2022 10:54
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Bankamızca, yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara yönelik olarak satılmak üzere ihraç edilecek 3.500.000.000,-TL tutarına kadar borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan İhraççı Bilgi Dökümanı ekte yer almaktadır. Söz konusu doküman SPK tarafından henüz onaylanmamıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992923
BIST
13:402.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 23,29
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.059
13:4013,8555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0486
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
13:4015,7388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0391
|Açılış
|: 15,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7517
En Düşük
15,5761
13:40808,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,67
|Açılış
|: 808,28
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler13:39
|DOBUR
|118,80
|21.096.058
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|13.824.944
|% 9,97
|
|EMNIS
|23,90
|965.273
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|773.320
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|156.915.127
|% 9,88
|
|BASCM
|9,73
|100.537
|% -8,98
|
|KRSTL
|4,32
|52.017.646
|% -5,05
|
|GEDZA
|20,06
|25.131.202
|% -4,93
|
|CELHA
|8,47
|11.132.516
|% -4,29
|
|MIATK
|33,20
|15.737.742
|% -4,05
|
|KRDMD
|12,79
|3.694.008.159
|% 1,19
|
|SISE
|15,40
|2.235.228.159
|% 4,34
|
|THYAO
|27,18
|1.695.292.630
|% 1,04
|
|EREGL
|31,92
|1.497.230.040
|% 0,50
|
|YKBNK
|3,80
|872.906.618
|% 1,33
|
|KRDMD
|12,79
|3.694.008.159
|% 1,19
|
|YKBNK
|3,80
|872.906.618
|% 1,33
|
|SISE
|15,40
|2.235.228.159
|% 4,34
|
|PETKM
|9,66
|688.833.687
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,40
|168.248.869
|% 1,27
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8368
|13,8508
|% 0,32
|
|Euro
|15,7204
|15,7493
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,7814
|18,8756
|% 0,17
|
|Frank
|14,9171
|15,0069
|% 0,26
|
|Riyal
|3,6723
|3,6907
|% 0,21
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-5,21
|
|Altın Gr.
|808
|808
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|5.361
|5.442
|31,00
|
|Tam
|5.339
|5.474
|39,49
|
|Yarım
|2.581
|2.648
|19,10
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,56
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,76
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,10
|10,11
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,85
|83,85
|0,13
|