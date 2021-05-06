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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.05.2021 15:52



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Kazakhstan Ijara Company Jsc Finansal Kiralama 4224362000 604920000 KZT 14,31 İştirak
Epost Elektronik Perakende Otomasyon Satış Ticaret A.Ş. Fatura Tahsilatı 241200000 240870001 TRY 99,86 Bağlı Ortaklık
Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Sigorta Brokerliği 37000000 37000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Emlak Girişim Danışmanlığı A.Ş. Emlak Danışmanlığı 30000000 30000000 TRY 10öy Yönetimi 10000000 8000000 TRY 80 Bağlı Ortaklık
N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş. Ödeme Kuruluşu 3000000 2999996 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Haliç Finansal Kiralama Anonim Şirketi Finansal Kiralama 20000000 6400000 TRY 32 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934907


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ETILR 7,48 5.452.061 % 10,00  
YGYO 1,32 64.042.936 % 10,00  
MRSHL 313,50 10.064.861 % 10,00  
MERIT 308,10 2.999.317 % 10,00  
UZERB 49,96 745.042 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2799 8,2851 % 0,19  
Euro 9,9935 10,0079 % 0,03  
Sterlin 11,4730 11,5305 % -0,48  
Frank 9,0860 9,1408 % 0,19  
Riyal 2,2017 2,2127 % -0,38  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.820 4,91  
Altın Gr. 483 483 5,79  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,41 27,45 0,11  
Gümüş Gr. 7,30 7,31 0,05  
B. Petrol 68,56 68,56 0,47  
Seans Raporu 18:05
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