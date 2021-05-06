***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.05.2021 15:52
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Kazakhstan Ijara Company Jsc Finansal Kiralama 4224362000 604920000 KZT 14,31 İştirak
Epost Elektronik Perakende Otomasyon Satış Ticaret A.Ş. Fatura Tahsilatı 241200000 240870001 TRY 99,86 Bağlı Ortaklık
Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Sigorta Brokerliği 37000000 37000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Emlak Girişim Danışmanlığı A.Ş. Emlak Danışmanlığı 30000000 30000000 TRY 10öy Yönetimi 10000000 8000000 TRY 80 Bağlı Ortaklık
N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş. Ödeme Kuruluşu 3000000 2999996 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Haliç Finansal Kiralama Anonim Şirketi Finansal Kiralama 20000000 6400000 TRY 32 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934907
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.435
En Düşük
1.423
18:058,2851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0155
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2887
En Düşük
8,2445
18:0510,0079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0287
En Düşük
9,9743
18:05483,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,78
|Açılış
|: 483,47
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETILR
|7,48
|5.452.061
|% 10,00
|
|YGYO
|1,32
|64.042.936
|% 10,00
|
|MRSHL
|313,50
|10.064.861
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|2.999.317
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|745.042
|% 10,00
|
|VAKFN
|17,26
|8.275.290
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|280.789.874
|% -9,72
|
|INTEM
|41,58
|5.088.192
|% -9,57
|
|BJKAS
|8,81
|133.570.301
|% -7,85
|
|AYEN
|6,97
|66.956.345
|% -7,80
|
|KRDMD
|8,28
|3.546.377.816
|% 7,39
|
|GARAN
|7,39
|1.845.495.836
|% 1,93
|
|EREGL
|19,80
|1.587.436.231
|% 1,85
|
|THYAO
|12,93
|1.164.874.516
|% 2,62
|
|KOZAL
|122,50
|1.080.442.697
|% 4,34
|
|KRDMD
|8,28
|3.546.377.816
|% 7,39
|
|GARAN
|7,39
|1.845.495.836
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,08
|485.234.232
|% 0,00
|
|PETKM
|6,90
|830.388.321
|% 2,37
|
|AKBNK
|5,00
|524.023.906
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2799
|8,2851
|% 0,19
|
|Euro
|9,9935
|10,0079
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,4730
|11,5305
|% -0,48
|
|Frank
|9,0860
|9,1408
|% 0,19
|
|Riyal
|2,2017
|2,2127
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|4,91
|
|Altın Gr.
|483
|483
|5,79
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,45
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,05
|
|B. Petrol
|68,56
|68,56
|0,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYAPI
Yüzde 4.05 oranında artışla 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 571, 600 adet işlem
-
17:54TRILC
Yüzde 7.56 oranında artışla 40.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 771, 120 adet işlem
-
17:53YGYO
Yüzde 7.50 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 908, 542 adet işlem
-
17:52CEOEM
Yüzde 6.46 oranında artışla 10.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 935, 512 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 33 artarak (% 0.84 ) 1, 235