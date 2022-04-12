***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu,1- Yönetim Kurulumuz bünyesinde kurulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite'ye Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Demet ÖZDEMİR'in başkan, Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Petr KALAS'ın üye olarak seçilmelerine,2- Yönetim Kurulumuz bünyesinde kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Yönetim Kurulumuz'da Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olan Sn. Petr KALAS'ın başkan, Yönetim Kurulumuz'da Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olan Sn. Demet ÖZDEMİR'in, Şirketimiz Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ondrej DVORAK'ın ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi sıfatı ile Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili Sn. Özge ÖZEN AKSOY'un üye olarak seçilmelerine,3- Yönetim Kurulumuz bünyesinde kurulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Demet ÖZDEMİR'in başkan, Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Petr KALAS'ın üye olarak seçilmelerine,4-Yönetim Kurulumuz'un yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesinin devamına,Karar vermiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019741BIST