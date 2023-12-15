***ALFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.12.2023 11:34
***ALFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ALFAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Emre Cihangir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226075
BIST
'
13:187.962
En Düşük
|Değişim
|: 1,91%
|| 149,06
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.983
13:1829,0614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0997
|Açılış
|: 28,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,9232
13:1831,8882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0329
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,8116
13:181.907,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,03
|Açılış
|: 1.908,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.909,98
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler13:18
|AVHOL
|33,66
|44.262.916
|% 10,00
|
|KLMSN
|24,44
|45.843.762
|% 9,99
|
|BAYRK
|8,26
|2.238.476
|% 9,99
|
|IZINV
|41,68
|8.885.873
|% 9,97
|
|ONCSM
|152,30
|50.963.456
|% 9,96
|
|SAMAT
|49,60
|6.729.034
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,56
|19.166.766
|% -9,87
|
|SKYMD
|10,25
|424.142.216
|% -8,07
|
|SEGYO
|6,17
|141.399.480
|% -8,05
|
|CATES
|63,20
|650.688.892
|% -6,72
|
|THYAO
|255,25
|4.074.479.266
|% 1,19
|
|ISCTR
|25,02
|3.462.270.443
|% 4,16
|
|EREGL
|41,52
|2.852.917.375
|% 5,97
|
|YKBNK
|21,98
|2.536.452.309
|% 2,23
|
|AKBNK
|39,62
|2.515.977.658
|% 3,34
|
|ISCTR
|25,02
|3.462.270.443
|% 4,16
|
|YKBNK
|21,98
|2.536.452.309
|% 2,23
|
|MOBTL
|5,62
|636.517.740
|% 4,85
|
|EKGYO
|7,40
|668.158.321
|% 1,93
|
|EREGL
|41,52
|2.852.917.375
|% 5,97
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0581
|29,0630
|% 0,35
|
|Euro
|31,8796
|31,8959
|% -0,08
|
|Sterlin
|37,0217
|37,2074
|% 0,42
|
|Frank
|33,3833
|33,5844
|% 0,32
|
|Riyal
|7,7218
|7,7606
|% 0,34
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,20
|24,24
|% 0,66
|
|Platin
|961,01
|963,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.143,11
|1.148,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,79
|76,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.042,52
|2.042,78
|% 0,66
|