***ALNTF* *ZKBVK* *OSMEN* *VAKVK* *HALKF* *TFNVK* *HUZFA* *SKYMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye
23.02.2022 17:44
00 23.02.2022 27.04.2022 25.02.2022
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD52239 23.935.000 23.02.2022 20.05.2022 25.02.2022
İlgili Şirketler [OSMEN, HUZFA, HALKF, ALNTF, TFNVK, ZKBVK, VAKVK, SKYMD]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003786
BIST
17:572.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,42
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.043
En Düşük
2.018
17:5713,8405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0380
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8746
En Düşük
13,7030
17:5715,7112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0676
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,7577
En Düşük
15,5259
17:57847,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,01
|Açılış
|: 847,65
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
848,80
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler17:57
|HUNER
|2,42
|9.623.665
|% 10,00
|
|DERHL
|5,96
|54.397.066
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.331.168
|% 9,95
|
|DAGHL
|13,50
|5.351.702
|% 9,93
|
|ISDMR
|22,40
|190.729.840
|% 9,91
|
|KLGYO
|1,02
|38.237.275
|% -57,50
|
|SERVE
|17,82
|631.826
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|2.593.804
|% -9,98
|
|ISBTR
|57.111,00
|863.859
|% -9,35
|
|SANFM
|28,86
|29.894.409
|% -8,73
|
|EREGL
|30,50
|4.184.720.330
|% 7,39
|
|KRDMD
|11,73
|3.927.634.197
|% 1,47
|
|THYAO
|28,30
|2.881.470.800
|% -2,01
|
|SISE
|12,88
|918.557.831
|% -0,69
|
|PETKM
|8,13
|803.308.591
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,73
|3.927.634.197
|% 1,47
|
|ODAS
|1,41
|346.331.370
|% 3,68
|
|YKBNK
|3,94
|553.664.418
|% -1,25
|
|EREGL
|30,50
|4.184.720.330
|% 7,39
|
|KARSN
|4,05
|502.101.555
|% -2,17
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8340
|13,8405
|% 0,28
|
|Euro
|15,6930
|15,7112
|% 0,43
|
|Sterlin
|18,7597
|18,8538
|% 0,35
|
|Frank
|15,0309
|15,1215
|% 0,77
|
|Riyal
|3,6817
|3,7002
|% 0,36
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|3,04
|
|Altın Gr.
|848
|848
|4,10
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,83
|0,11
|
|B. Petrol
|93,85
|93,85
|0,00
|