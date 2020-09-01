***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2020 11:52
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANELE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872386
BIST
11:391.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,26
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
11:397,3753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0293
|Açılış
|: 7,3820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:398,8298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0580
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:39471,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,68
|Açılış
|: 471,52
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:38
|DOGUB
|4,73
|33.176.091
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.292.209
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|PKENT
|1.028,30
|2.800.917
|% 9,98
|
|SEKUR
|8,71
|7.637.924
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|DOKTA
|29,78
|11.409.176
|% -6,35
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|ICBCT
|8,17
|244.283.960
|% 4,88
|
|FENER
|27,32
|216.841.308
|% 6,55
|
|GARAN
|6,79
|194.796.759
|% 0,44
|
|SISE
|6,06
|172.844.028
|% 0,33
|
|KRDMD
|3,02
|167.789.634
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,75
|155.213.593
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,02
|167.789.634
|% -0,98
|
|PETKM
|3,90
|157.175.501
|% -0,26
|
|ZOREN
|2,65
|104.632.044
|% -1,85
|
|TSKB
|1,09
|40.217.157
|% 0,00
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3686
|7,3740
|% 0,38
|
|Euro
|8,8218
|8,8302
|% 0,67
|
|Sterlin
|9,8604
|9,9098
|% 0,70
|
|Frank
|8,1348
|8,1838
|% 0,46
|
|Riyal
|1,9595
|1,9694
|% 0,33
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|21,53
|
|Altın Gr.
|471
|471
|6,48
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,81
|28,84
|0,69
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,16
|
|B. Petrol
|45,81
|45,81
|0,53
|