***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
02.08.2021 18:12
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18.000.000 8.498 28.132.753 26.407.760 72.549.011 72.549.011
Transferler
26.407.760 -26.407.760 0 0
Dönem Karı (Zararı)
18.597.865 18.597.865 18.597.865
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
88.162 88.162 88.162
Sermaye Arttırımı
5.875.000 5.875.000 5.875.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30.961.672 30.961.672 30.961.672
Dönem Sonu Bakiyeler
23.875.000 30.961.672 96.660 54.540.513 18.597.865 128.071.710 128.071.710
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23.875.000 30.961.672 24.532 1.340.006 51.650.507 65.669.260 173.520.977 173.520.977
Transferler
65.669.260 -65.669.260 0 0
Dönem Karı (Zararı)
58.470.201 58.470.201 58.470.201
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
34.513 34.513 34.513
Dönem Sonu Bakiyeler
23.875.000 30.961.672 59.045 1.340.006 117.319.767 58.470.201 232.025.691 232.025.691
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.272.385 22.432.681
Dönem Karı (Zararı)
58.470.201 18.597.865
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
58.470.201 18.597.865
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.922.571 2.034.793
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 5.585.236 3.117.044
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.051.955 -2.187.249
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.051.955 -499.224
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.688.025
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
271.677 169.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 271.677 169.460
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.299.273 488.980
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -584.889 -516.031
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 1.956.731 1.052.578
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 81.550 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -154.119 -47.567
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -261.738 446.558
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.832 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-23.832 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.067.740 1.887.844
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.800.875 -17.284.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.800.875 -17.284.757
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.670.424 105.896
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.625.174 19.948.849
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.625.174 19.948.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
139.865 165.351
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.822 9.838
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
58.822 9.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-510.802 -1.057.333
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-503.298 -1.265.850
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.504 208.517
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
44.325.032 22.520.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-12.757 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-39.890 -87.821
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.883.059 -37.875.766
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
102.154 1.696
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 102.154 1.696
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.985.213 -37.877.462
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -633.094 -4.953.443
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -17.352.119 -32.924.019
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.244.589 37.867.229
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 38.356.250
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 38.356.250
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.450.607
Kredilerden Nakit Girişleri
1.450.607
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.946.778
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.946.778
Ödenen Faiz
-882.700 -936.081
Alınan Faiz
584.889 516.031
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.519.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.144.737 22.424.144
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.144.737 22.424.144
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.282.062 1.744.656
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.426.799 24.168.800
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 51.426.799 27.282.062
Ticari Alacaklar
77.299.663 62.550.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 77.299.663 62.550.745
Diğer Alacaklar
3.593 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.593 0
Stoklar
7 1.901.612 3.572.036
Peşin Ödenmiş Giderler
165.559 140.403
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 165.559 140.403
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 12.821
Diğer Dönen Varlıklar
1.169.743 700.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 1.169.743 700.562
ARA TOPLAM
131.966.969 94.258.629
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
131.966.969 94.258.629
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 26.200 26.200
Maddi Duran Varlıklar
10 5.918.983 6.192.120
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 106.300.638 93.705.845
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
112.245.821 99.924.165
TOPLAM VARLIKLAR
244.212.790 194.182.794
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 5.545.341 4.674.158
Ticari Borçlar
1.864.777 9.562.520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.864.777 9.562.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 731.405 591.540
Diğer Borçlar
173.843 115.021
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 173.843 115.021
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.774 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 7.774 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 18.190 33.468
Kısa Vadeli Karşılıklar
499.984 294.588
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 499.984 294.588
ARA TOPLAM
8.841.314 15.271.295
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.841.314 15.271.295
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 2.880.428 4.624.358
Uzun Vadeli Karşılıklar
193.852 186.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 193.852 186.346
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 271.505 579.818
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.345.785 5.390.522
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.187.099 20.661.817
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
232.025.691 173.520.977
Ödenmiş Sermaye
16 23.875.000 23.875.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30.961.672 30.961.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
59.045 24.532
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.045 24.532
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
59.045 24.532
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.340.006 1.340.006
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
117.319.767 51.650.507
Net Dönem Karı veya Zararı
58.470.201 65.669.260
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
232.025.691 173.520.977
TOPLAM KAYNAKLAR
244.212.790 194.182.794
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 103.251.322 44.884.750 70.637.152 31.018.811
Satışların Maliyeti
18 -10.240.197 -23.212.237 -2.824.620 -18.572.105
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
93.011.125 21.672.513 67.812.532 12.446.706
BRÜT KAR (ZARAR)
93.011.125 21.672.513 67.812.532 12.446.706
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.853.865 -1.865.116 -1.486.441 -943.426
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -35.999.438 -2.195.490 -25.638.138 -1.285.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.070.554 3.207.364 41.018 2.339.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -565.859 -1.574.576 -393.599 -7.083
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.662.517 19.244.695 40.335.372 12.550.852
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23.832 0 23.832 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.686.349 19.244.695 40.359.204 12.550.852
Finansman Gelirleri
21 3.225.484 524.156 322.339 332.221
Finansman Giderleri
21 -1.703.370 -724.428 -670.426 -535.355
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
58.208.463 19.044.423 40.011.117 12.347.718
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
261.738 -446.558 236.179 -495.824
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -58.080 -101.270 -34.192 -96.059
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 319.818 -345.288 270.371 -399.765
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
58.470.201 18.597.865 40.247.296 11.851.894
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.470.201 18.597.865 40.247.296 11.851.894
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
58.470.201 18.597.865 40.247.296 11.851.894
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 2,45000000 0,94000000 1,51000000 0,50000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34.513 88.162 -620 68.894
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
46.018 113.028 2.101 88.325
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.505 -24.866 -2.721 -19.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-11.505 -24.866 -2.721 -19.431
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.513 88.162 -620 68.894
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.504.714 18.686.027 40.246.676 11.920.788
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
58.504.714 18.686.027 40.246.676 11.920.788
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954204
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