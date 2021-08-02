***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 8.498 28.132.753 26.407.760 72.549.011 72.549.011Transferler26.407.760 -26.407.760 0 0Dönem Karı (Zararı)18.597.865 18.597.865 18.597.865Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)88.162 88.162 88.162Sermaye Arttırımı5.875.000 5.875.000 5.875.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30.961.672 30.961.672 30.961.672Dönem Sonu Bakiyeler23.875.000 30.961.672 96.660 54.540.513 18.597.865 128.071.710 128.071.710Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.875.000 30.961.672 24.532 1.340.006 51.650.507 65.669.260 173.520.977 173.520.977Transferler65.669.260 -65.669.260 0 0Dönem Karı (Zararı)58.470.201 58.470.201 58.470.201Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)34.513 34.513 34.513Dönem Sonu Bakiyeler23.875.000 30.961.672 59.045 1.340.006 117.319.767 58.470.201 232.025.691 232.025.691Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.272.385 22.432.681Dönem Karı (Zararı)58.470.201 18.597.865Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)58.470.201 18.597.865Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.922.571 2.034.793Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 5.585.236 3.117.044Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.051.955 -2.187.249Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.051.955 -499.224Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.688.025Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler271.677 169.460Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 271.677 169.460Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.299.273 488.980Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -584.889 -516.031Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 1.956.731 1.052.578Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23 81.550 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -154.119 -47.567Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -261.738 446.558Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-23.832 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-23.832 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.067.740 1.887.844Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.800.875 -17.284.757İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.800.875 -17.284.757Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.670.424 105.896Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.625.174 19.948.849İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.625.174 19.948.849Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)139.865 165.351Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler58.822 9.838İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)58.822 9.838İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-510.802 -1.057.333Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-503.298 -1.265.850Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-7.504 208.517Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları44.325.032 22.520.502Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-12.757 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-39.890 -87.821YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.883.059 -37.875.766Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri102.154 1.696Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 102.154 1.696Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.985.213 -37.877.462Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -633.094 -4.953.443Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -17.352.119 -32.924.019FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.244.589 37.867.229Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 38.356.250Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 38.356.250Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.450.607Kredilerden Nakit Girişleri1.450.607Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.946.778Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.946.778Ödenen Faiz-882.700 -936.081Alınan Faiz584.889 516.031Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -1.519.578YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.144.737 22.424.144NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.144.737 22.424.144DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.282.062 1.744.656DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ51.426.799 24.168.800Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 51.426.799 27.282.062Ticari Alacaklar77.299.663 62.550.745İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 77.299.663 62.550.745Diğer Alacaklar3.593 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.593 0Stoklar7 1.901.612 3.572.036Peşin Ödenmiş Giderler165.559 140.403İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 165.559 140.403Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 12.821Diğer Dönen Varlıklar1.169.743 700.562İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 1.169.743 700.562ARA TOPLAM131.966.969 94.258.629TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR131.966.969 94.258.629DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 26.200 26.200Maddi Duran Varlıklar10 5.918.983 6.192.120Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 106.300.638 93.705.845TOPLAM DURAN VARLIKLAR112.245.821 99.924.165TOPLAM VARLIKLAR244.212.790 194.182.794KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 5.545.341 4.674.158Ticari Borçlar1.864.777 9.562.520İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.864.777 9.562.520Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 731.405 591.540Diğer Borçlar173.843 115.021İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 173.843 115.021Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.774 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 7.774 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 18.190 33.468Kısa Vadeli Karşılıklar499.984 294.588Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 499.984 294.588ARA TOPLAM8.841.314 15.271.295TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.841.314 15.271.295UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 2.880.428 4.624.358Uzun Vadeli Karşılıklar193.852 186.346Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 193.852 186.346Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 271.505 579.818TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.345.785 5.390.522TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.187.099 20.661.817ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar232.025.691 173.520.977Ödenmiş Sermaye16 23.875.000 23.875.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30.961.672 30.961.672Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)59.045 24.532Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)59.045 24.532Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)59.045 24.532Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.340.006 1.340.006Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları117.319.767 51.650.507Net Dönem Karı veya Zararı58.470.201 65.669.260Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR232.025.691 173.520.977TOPLAM KAYNAKLAR244.212.790 194.182.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 103.251.322 44.884.750 70.637.152 31.018.811Satışların Maliyeti18 -10.240.197 -23.212.237 -2.824.620 -18.572.105TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)93.011.125 21.672.513 67.812.532 12.446.706BRÜT KAR (ZARAR)93.011.125 21.672.513 67.812.532 12.446.706Genel Yönetim Giderleri19 -2.853.865 -1.865.116 -1.486.441 -943.426Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -35.999.438 -2.195.490 -25.638.138 -1.285.015Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 3.070.554 3.207.364 41.018 2.339.670Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -565.859 -1.574.576 -393.599 -7.083ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)56.662.517 19.244.695 40.335.372 12.550.852Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23.832 0 23.832 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)56.686.349 19.244.695 40.359.204 12.550.852Finansman Gelirleri21 3.225.484 524.156 322.339 332.221Finansman Giderleri21 -1.703.370 -724.428 -670.426 -535.355SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)58.208.463 19.044.423 40.011.117 12.347.718Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri261.738 -446.558 236.179 -495.824Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -58.080 -101.270 -34.192 -96.059Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 319.818 -345.288 270.371 -399.765SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)58.470.201 18.597.865 40.247.296 11.851.894DÖNEM KARI (ZARARI)58.470.201 18.597.865 40.247.296 11.851.894Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları58.470.201 18.597.865 40.247.296 11.851.894Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 2,45000000 0,94000000 1,51000000 0,50000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar34.513 88.162 -620 68.894Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)46.018 113.028 2.101 88.325Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.505 -24.866 -2.721 -19.431Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-11.505 -24.866 -2.721 -19.431Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.513 88.162 -620 68.894TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)58.504.714 18.686.027 40.246.676 11.920.788Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları58.504.714 18.686.027 40.246.676 11.920.788http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954204BIST