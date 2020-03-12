***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [ARSAN]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarArsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılantespitleri 12.03.2020 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı,ARSAN pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine,SPKn'nun107/1 maddesi kapsamındaişlem yapılmak üzere,115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suçduyurusunda bulunulmasınakarar vermiştirSıra no Adı Soyadı MKK Sicil No1 Cemal KAŞELİ 124453372 Erdal Cemal AKALIN 123607323 Erhan Lütfü AKALIN 125243634 Levent AĞAN 139231695 Levent DOĞAN 264303946 Mustafa DEMİR 12537079Karar 2020/17 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827753BIST