***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
12.03.2020 20:42
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Açıklamalar
Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan
tespitleri 12.03.2020 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı,
ARSAN pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine,
SPKn'nun
107/1 maddesi kapsamında
işlem yapılmak üzere,
115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç
duyurusunda bulunulmasına
karar vermiştir
Sıra no Adı Soyadı MKK Sicil No
1 Cemal KAŞELİ 12445337
2 Erdal Cemal AKALIN 12360732
3 Erhan Lütfü AKALIN 12524363
4 Levent AĞAN 13923169
5 Levent DOĞAN 26430394
6 Mustafa DEMİR 12537079
Karar 2020/17 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827753
BIST
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En Düşük
316,45
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|80.376.062
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.638.383
|% 15,00
|
|PINSU
|2,69
|28.721.614
|% 13,50
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|SELEC
|8,16
|234.888.811
|% 10,57
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% -20,00
|
|KATMR
|2,08
|8.656.087
|% -20,00
|
|KFEIN
|8,40
|17.485.184
|% -20,00
|
|MEPET
|1,16
|3.774.611
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.896.197
|% -20,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% -6,88
|
|THYAO
|8,48
|704.221.969
|% -11,76
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% -8,77
|
|DEVA
|10,63
|323.093.162
|% 6,94
|
|IHLGM
|0,90
|170.618.005
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|218.681.422
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|88.649.212
|% -19,57
|
|KARSN
|1,27
|154.280.415
|% -17,53
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9078
|7,9474
|% -0,40
|
|Frank
|6,6365
|6,6765
|% 0,64
|
|Riyal
|1,6738
|1,6822
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|-57,01
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-6,85
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,81
|15,84
|-0,93
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|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|-0,15
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|B. Petrol
|33,16
|33,16
|-2,63
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