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***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

12.03.2020 20:42
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***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı  Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan 
tespitleri 12.03.2020 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, 
ARSAN pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine, 
SPKn'nun 
107/1 maddesi kapsamında 
işlem yapılmak üzere, 
115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç 
duyurusunda bulunulmasına 
karar vermiştir
Sıra no Adı Soyadı MKK Sicil No
1 Cemal KAŞELİ 12445337 
2 Erdal Cemal AKALIN 12360732 
3 Erhan Lütfü AKALIN 12524363 
4 Levent AĞAN 13923169 
5 Levent DOĞAN  26430394
6 Mustafa DEMİR  12537079 
Karar 2020/17 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827753


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