***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
20.05.2021 09:48
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Uluslararası Müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0,00
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0,00
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
20/05/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik aviyonik sistemlerin ihracatı ile ilgili toplam bedeli 35.538.737 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936891
BIST
10:421.457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,38
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.460
En Düşük
1.454
10:428,3724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0081
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
8,3964
En Düşük
8,3662
10:4210,2337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0279
|Açılış
|: 7,4421
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4849
|
10,2787
En Düşük
10,2270
10:42504,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,95
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ORMA
|34,10
|149.358
|% 10,00
|
|MERKO
|6,21
|8.757.291
|% 9,91
|
|AYES
|26,90
|139.853
|% 7,77
|
|JANTS
|94,60
|130.862.562
|% 7,68
|
|EUKYO
|4,68
|1.444.333
|% 7,09
|
|BRMEN
|2,32
|134.674
|% -9,38
|
|MMCAS
|6,40
|72.000
|% -7,65
|
|INVEO
|137,50
|27.757.708
|% -5,17
|
|TKURU
|228,00
|314.499
|% -5,00
|
|UZERB
|44,00
|86.372
|% -4,93
|
|KRDMD
|8,20
|334.369.968
|% 2,24
|
|GARAN
|8,20
|289.931.451
|% -0,36
|
|BJKAS
|7,40
|215.703.869
|% 2,64
|
|THYAO
|13,59
|176.632.627
|% 0,07
|
|SASA
|34,48
|169.678.349
|% 3,36
|
|YKBNK
|2,18
|132.179.052
|% -0,46
|
|KRDMD
|8,20
|334.369.968
|% 2,24
|
|GARAN
|8,20
|289.931.451
|% -0,36
|
|BJKAS
|7,40
|215.703.869
|% 2,64
|
|TSKB
|1,37
|37.327.828
|% -0,72
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3713
|8,3724
|% -0,10
|
|Euro
|10,2278
|10,2337
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,8420
|11,9014
|% -0,12
|
|Frank
|9,3022
|9,3583
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2276
|2,2387
|% -0,02
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-2,78
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,07
|65,07
|-0,04
|