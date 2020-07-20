***ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ATAGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ATAGY]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPiyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören ATAGY.E paylarında piyasa yapıcı aracı kurumun talebine istinaden 27/05/2020 tarihinden itibaren piyasa yapıcılık faaliyeti sonlandırılmıştır. Söz konusu paylar bu tarihten itibaren ilgili pazarda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860404BIST