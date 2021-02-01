***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
01.02.2021 15:49
***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 10.754.223,85 47.698.775,02 53,52
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
GRUP TOPLAMI
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 329.001,63 6.473.361,82 7,26
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING 0,05 0,37 0
TOPLAM 0,05 0,37 0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
IPEKE 185.000 2.349.500 2,64
KOZAL 19.000 2.192.600 2,46
KOZAA 125.000 1.931.250 2,16
TOPLAM 329.000 6.473.350 7,26
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,28 3,95 0
KRDMD 0,08 0,51 0
TOPLAM 0,36 4,46 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT 0,63 2,75 0
TOPLAM 0,63 2,75 0
Diğer İmalat Sanayii
SISE 0,59 4,24 0
TOPLAM 0,59 4,24 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
GRUP TOPLAMI
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 1.200.000 3.696.000,18 4,15
Toptan Ticaret
MGROS 0 0,18 0
AVTUR 1.200.000 3.696.000 4,15
TOPLAM 1.200.000 3.696.000,18 4,15
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 60.000,23 956.402,79 1,07
Ulaştırma
THYAO 0,23 2,79 0
TOPLAM 0,23 2,79 0
Haberleşme
TCELL 60.000 956.400 1,07
TOPLAM 60.000 956.400 1,07
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 9.165.221 36.572.996,24 41,04
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,8 3.190.005,07 3,58
GARN 250.000 2.327.500 2,61
ISCTR 225.000 1.381.500 1,55
YKB 0,05 0,14 0
HALKB 500.000 2.630.000 2,95
VAKBN 500.000 2.165.000 2,43
TOPLAM 1.975.000,85 11.694.005,21 13,12
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,17 0,64 0
TOPLAM 0,17 0,64 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,14 1,4 0
GLYHO 100.000 547.000 0,61
KCHOL 0,02 0,38 0
SAHOL 0,49 5,12 0
METRO 3.209.117,18 7.060.057,8 7,92
ENKAI 0,37 2,89 0
TOPLAM 3.309.118,2 7.607.067,59 8,53
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.200.000 4.740.000 5,32
VKGYO