***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYA. PAY TOPLAM 10.754.223,85 47.698.775,02 53,52TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKGRUP TOPLAMIİMALAT SANAYİİGRUP TOPLAMI 329.001,63 6.473.361,82 7,26Gıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınVKING 0,05 0,37 0TOPLAM 0,05 0,37 0Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıIPEKE 185.000 2.349.500 2,64KOZAL 19.000 2.192.600 2,46KOZAA 125.000 1.931.250 2,16TOPLAM 329.000 6.473.350 7,26Metal Ana SanayiEREGL 0,28 3,95 0KRDMD 0,08 0,51 0TOPLAM 0,36 4,46 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımFORMT 0,63 2,75 0TOPLAM 0,63 2,75 0Diğer İmalat SanayiiSISE 0,59 4,24 0TOPLAM 0,59 4,24 0ELEKTRİK GAZ VE SUGRUP TOPLAMIİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARGRUP TOPLAMI 1.200.000 3.696.000,18 4,15Toptan TicaretMGROS 0 0,18 0AVTUR 1.200.000 3.696.000 4,15TOPLAM 1.200.000 3.696.000,18 4,15Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAGRUP TOPLAMI 60.000,23 956.402,79 1,07UlaştırmaTHYAO 0,23 2,79 0TOPLAM 0,23 2,79 0HaberleşmeTCELL 60.000 956.400 1,07TOPLAM 60.000 956.400 1,07DepolamaMALİ KURULUŞLARGRUP TOPLAMI 9.165.221 36.572.996,24 41,04Bankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 500.000,8 3.190.005,07 3,58GARN 250.000 2.327.500 2,61ISCTR 225.000 1.381.500 1,55YKB 0,05 0,14 0HALKB 500.000 2.630.000 2,95VAKBN 500.000 2.165.000 2,43TOPLAM 1.975.000,85 11.694.005,21 13,12Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,17 0,64 0TOPLAM 0,17 0,64 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,14 1,4 0GLYHO 100.000 547.000 0,61KCHOL 0,02 0,38 0SAHOL 0,49 5,12 0METRO 3.209.117,18 7.060.057,8 7,92ENKAI 0,37 2,89 0TOPLAM 3.309.118,2 7.607.067,59 8,53Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıAVGYO 1.200.000 4.740.000 5,32VKGYO