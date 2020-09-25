***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.09.2020 10:19
***AYCES*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYCES.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876642
BIST
11:351.131
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 11,70
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.129
11:357,5803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0451
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6380
En Düşük
7,5122
11:358,8400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0632
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9200
En Düşük
8,7728
11:35454,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,00
|Açılış
|: 454,96
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,10
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler11:35
|MERKO
|9,02
|32.311.267
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|3.868.738
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|2.686.954
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|1.862.982
|% 10,00
|
|KSTUR
|209,00
|162.602
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|15.299.844
|% -9,96
|
|ARTI
|6,89
|1.125.950
|% -9,93
|
|MMCAS
|7,62
|568.422
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|7.888.733
|% -9,90
|
|ARMDA
|66,15
|27.610.861
|% -9,75
|
|GARAN
|7,25
|1.134.010.377
|% 3,42
|
|ASELS
|17,29
|473.057.997
|% 1,89
|
|AKBNK
|5,15
|327.379.413
|% 2,18
|
|ODAS
|2,67
|287.823.744
|% 1,91
|
|HALKB
|5,26
|230.037.798
|% 1,35
|
|GARAN
|7,25
|1.134.010.377
|% 3,42
|
|ODAS
|2,67
|287.823.744
|% 1,91
|
|HURGZ
|2,09
|196.682.990
|% -5,00
|
|IHLGM
|1,49
|132.353.043
|% -3,87
|
|YKBNK
|2,16
|165.842.692
|% 2,37
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5721
|7,5803
|% -0,59
|
|Euro
|8,8282
|8,8400
|% -0,71
|
|Sterlin
|9,6255
|9,6738
|% -0,64
|
|Frank
|8,1252
|8,1742
|% -0,84
|
|Riyal
|2,0087
|2,0188
|% -0,89
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,82
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
Seans Raporu
11:35
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11:50XU030
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