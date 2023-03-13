***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2022 - 31.12.2022 dönemine ait Konsolide Faaliyet Raporumuz ilişikte pdf dosyası olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123668BIST