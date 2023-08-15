***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.08.2023 17:52
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Merter Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/08/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023-30.06.2023 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Merter Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Konsolide Olmayan Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185661
BIST