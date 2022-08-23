***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.08.2022 18:24
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ayes Demir Çelik Ticaret Anonim Şirketi Demir Çelik Ticareti 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Atabeyli Tarım ve Güneş Enerjisi A.Ş. Tarım ve Yenilenebilir Güneş Enerjisi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057853
BIST
18:053.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 59,03
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.132
En Düşük
3.070
18:0518,1151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0499
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
18:0518,1032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1245
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,1588
En Düşük
17,9383
18:051.020,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 13,14
|Açılış
|: 1.020,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.021,19
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OBASE
|15,84
|142.565.624
|% 10,00
|
|BEYAZ
|13,42
|65.013.915
|% 10,00
|
|BFREN
|1.306,80
|15.198.934
|% 10,00
|
|FLAP
|6,82
|90.999.651
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|1.008.475
|% 10,00
|
|SANFM
|18,10
|30.740.022
|% -9,50
|
|ULUSE
|142,00
|34.010.144
|% -8,03
|
|KGYO
|17,38
|33.417.418
|% -7,55
|
|DIRIT
|3,99
|387.709
|% -7,21
|
|DOBUR
|46,82
|2.132.431
|% -5,76
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|THYAO
|67,80
|5.290.049.415
|% 0,07
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|SISE
|25,62
|3.219.137.673
|% 0,95
|
|YKBNK
|6,28
|5.520.983.102
|% 8,46
|
|EKGYO
|3,97
|3.309.042.904
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,48
|5.598.246.058
|% 6,69
|
|ALBRK
|2,29
|636.644.156
|% 9,57
|
|ISCTR
|8,20
|2.157.867.387
|% 9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1058
|18,1151
|% 0,28
|
|Euro
|18,0921
|18,1032
|% 0,69
|
|Sterlin
|21,4322
|21,5397
|% 1,23
|
|Frank
|18,7665
|18,8796
|% 0,66
|
|Riyal
|4,8073
|4,8314
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|15,55
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|12,77
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.855
|6.925
|43,00
|
|Yarım
|3.340
|3.386
|21,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.692
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,19
|
|B. Petrol
|100
|100
|3,34
|