***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2023 10:03
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ayes Demir Çelik Ticaret Anonim Şirketi Demir Çelik Ticareti 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Atabeyli Tarım ve Güneş Enerjisi A.Ş. Tarım ve Yenilenebilir Güneş Enerjisi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Ayes Steel Limited Demir Çelik Ticareti 5000 5000 GBP 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166151
BIST
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10:226.148
En Düşük
|Değişim
|: 0,68%
|| 41,60
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.131
En Yüksek
6.168
10:2226,0951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0281
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,3537
En Düşük
25,8932
10:2228,4341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1568
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,6615
En Düşük
28,0530
10:221.611,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.611,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.597,49
BIST En Aktif Hisseler10:18
|PSDTC
|45,36
|8.739.368
|% 9,99
|
|PSDTC
|45,36
|8.739.368
|% 9,99
|
|PSDTC
|45,36
|8.739.368
|% 9,99
|
|PSDTC
|45,36
|8.739.368
|% 9,99
|
|FORTE
|41,26
|73.862.420
|% 9,97
|
|VKFYO
|29,52
|4.697.547
|% -5,08
|
|KIMMR
|5,25
|2.464.658
|% -4,72
|
|BARMA
|14,98
|11.650.092
|% -3,29
|
|VAKFN
|6,14
|34.842.632
|% -2,69
|
|ULUFA
|6,21
|6.707.040
|% -2,66
|
|THYAO
|218,00
|2.032.650.581
|% 0,69
|
|KOZAL
|27,56
|560.149.647
|% 1,77
|
|ASTOR
|71,60
|499.031.797
|% 1,13
|
|SISE
|46,56
|467.095.779
|% 0,82
|
|TUPRS
|85,00
|447.755.585
|% 0,41
|
|EKGYO
|7,92
|324.381.528
|% 1,15
|
|ZOREN
|3,56
|97.417.406
|% 1,14
|
|ODAS
|8,20
|211.803.552
|% 4,19
|
|YKBNK
|13,24
|281.110.251
|% -0,15
|
|KOZAL
|27,56
|560.149.647
|% 1,77
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0902
|26,0955
|% 0,11
|
|Euro
|28,3973
|28,4352
|% 0,56
|
|Sterlin
|33,0544
|33,2202
|% 0,08
|
|Frank
|28,9599
|29,1344
|% 0,21
|
|Riyal
|6,9373
|6,9721
|% 0,09
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|5,11
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|5,56
|
|Cumhuriyet
|10.773
|10.935
|15,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.198
|5.326
|5,00
|
|Çeyrek
|2.607
|2.663
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,48
|19,50
|0,10
|
|B. Petrol
|76,58
|76,58
|-0,07
|