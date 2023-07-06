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***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.07.2023 10:03
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ayes Demir Çelik Ticaret Anonim Şirketi Demir Çelik Ticareti 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Atabeyli Tarım ve Güneş Enerjisi A.Ş. Tarım ve Yenilenebilir Güneş Enerjisi 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Ayes Steel Limited Demir Çelik Ticareti 5000 5000 GBP 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166151


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BIST En Aktif Hisseler10:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PSDTC 45,36 8.739.368 % 9,99  
PSDTC 45,36 8.739.368 % 9,99  
PSDTC 45,36 8.739.368 % 9,99  
PSDTC 45,36 8.739.368 % 9,99  
FORTE 41,26 73.862.420 % 9,97  
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10:18 Alış Satış %  
Dolar 26,0902 26,0955 % 0,11  
Euro 28,3973 28,4352 % 0,56  
Sterlin 33,0544 33,2202 % 0,08  
Frank 28,9599 29,1344 % 0,21  
Riyal 6,9373 6,9721 % 0,09  
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10:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.920 1.921 5,11  
Altın Gr. 1.611 1.611 5,56  
Cumhuriyet 10.773 10.935 15,00  
Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.198 5.326 5,00  
Çeyrek 2.607 2.663 2,00  
Gümüş.Ons 23,22 23,24 0,10  
Gümüş Gr. 19,48 19,50 0,10  
B. Petrol 76,58 76,58 -0,07  
Seans Raporu 10:18
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