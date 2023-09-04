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***AYX* *ACSEL* *VERUS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

04.09.2023 18:10
***AYX* *ACSEL* *VERUS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İliş


***AYX******ACSEL******VERUS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Pay Alım Teklifi Sonuç Bildirimi (04.09.2023)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ACSEL, VERUS

İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi VERUSA HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 21193
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih 22.06.2023
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 31.08.2023
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 13.09.2023
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00

Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
ACSEL, TREACSS00017 Hamiline Değil - 65,45

Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
ACSEL, TREACSS00017 31.08.2023 0 0 0 0 0
ACSEL, TREACSS00017 01.09.2023 0 0 0 0 0
ACSEL, TREACSS00017 04.09.2023 0 0 0 0 0

Konuya İlişkin Özel Şartlar
Ek Açıklamalar
Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. ("Şirket, ACSEL") paylarının Verusa Holding A.Ş. (VERUS) tarafından devralınmasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) II-26.1 sayılı ‘Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11 inci maddesi uyarınca Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulundurmaya başlayan VERUS'un zorunlu pay alım teklifi yapma yükümlülüğü doğmuştur. Kurul'a yapılmış olan başvuru, SPK'nın 24.08.2023 tarih ve 49/1001 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır.
Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli 1 adet pay için Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. paylarının satışına ilişkin pay devir işlemlerinin kamuya duyurulduğu 22.06.2023 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 65,45 TL olarak belirlenmiştir.
Fiili pay alım teklifi süresi on (10) işgünüdür. Pay alım teklifi süreci 31 Ağustos 2023 Perşembe günü başlayıp, 13 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 17.00'de sona erecektir. Uygulanacak işlem ve prosedürler "Bilgi Formu" nda açıklanmaktadır.
04.09.2023 tarihi itibarıyla pay alım bilgileri yukarıdaki "Günlük Pay Alım Bilgileri" tablosunda yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Pay Alım Teklifi Bilgi Formu_onaylı.pdf
EK: 2 Pay Alım Teklifi Talep Formu_ACSEL.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191426


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