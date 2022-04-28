***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi--Tescil Tarihi--Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su--AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun "Denetleme" ile ilgili Madde 397 ile Madde 406'da yer alan düzenlemeleri ve Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca Şirketimiz 2022 hesap dönemi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 480474 sicil numarası ile kayıtlı, Levent Mahallesi Meltem Sk. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Apt. N 14/3 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Mersis N 0589026994000013, Vergi Kimlik N 5890269940) Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine Şirket bağımsız denetçisinin Türk Ticaret Kanunu madde 402 ile madde 404 arasında yer alan görevleri yerine getirmesine ve bu hususun Şirketin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025311BIST