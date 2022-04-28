***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.04.2022 23:26
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
--
Tescil Tarihi
--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun "Denetleme" ile ilgili Madde 397 ile Madde 406'da yer alan düzenlemeleri ve Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca Şirketimiz 2022 hesap dönemi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 480474 sicil numarası ile kayıtlı, Levent Mahallesi Meltem Sk. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Apt. N 14/3 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Mersis N 0589026994000013, Vergi Kimlik N 5890269940) Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine Şirket bağımsız denetçisinin Türk Ticaret Kanunu madde 402 ile madde 404 arasında yer alan görevleri yerine getirmesine ve bu hususun Şirketin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025311
BIST
18:052.428
En Yüksek
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|: -0,94%
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|: 2.460
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2.478
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2.428
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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15,5541
En Düşük
15,5143
18:05900,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 900,59
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|Önceki Kapanış
|: 900,49
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901,28
En Düşük
900,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.586.644
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.799.857
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|1.135.939
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.853.163
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|601.821.150
|% -9,98
|
|DAGHL
|25,14
|1.872.025
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,72
|53.075.812
|% -9,92
|
|OTTO
|34,00
|820.651
|% -8,70
|
|KZBGY
|64,40
|35.057.624
|% -6,94
|
|THYAO
|40,50
|6.714.440.475
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|2.361.399.095
|% 0,07
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
|
|EREGL
|33,16
|1.648.258.685
|% -3,44
|
|SISE
|17,71
|1.526.524.599
|% -0,62
|
|ALBRK
|1,26
|555.753.148
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,65
|1.108.462.896
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,91
|1.394.135.355
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7814
|14,7830
|% -0,04
|
|Euro
|15,5060
|15,5514
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,3687
|18,4609
|% 0,03
|
|Frank
|15,1617
|15,2530
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9311
|3,9508
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|0,12
|
|Altın Gr.
|900
|901
|0,44
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|0,00
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,27
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Seans Raporu
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17:59KZBGY
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-
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