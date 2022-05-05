***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
05.05.2022 14:52
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6., 15. ve 23. maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 29.04.2022 tarihinde uygun bulunmuştur.
Ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın da onayını takiben 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026599
BIST
15:082.485
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 54,62
|Açılış
|: 2.461
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2.488
En Düşük
2.460
15:0814,8671
En Yüksek
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|: 0,91%
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|Açılış
|: 14,8800
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
14,7014
15:0815,7430
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15:08907,95
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
908,22
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler15:08
|IMASM
|18,15
|6.182.435
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|26.998.885
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|11.318.261
|% 9,97
|
|ALKIM
|24,52
|84.019.964
|% 9,96
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,48
|29.300.246
|% -7,74
|
|TSPOR
|5,24
|126.291.382
|% -7,26
|
|AKGRT
|3,18
|51.437.428
|% -5,64
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|THYAO
|42,48
|1.854.714.571
|% 2,96
|
|SISE
|18,52
|1.499.406.690
|% 2,21
|
|EREGL
|34,00
|939.217.647
|% 1,31
|
|TUPRS
|248,20
|936.740.972
|% 5,98
|
|KRDMD
|15,71
|873.809.543
|% 3,63
|
|ODAS
|2,65
|750.205.398
|% 8,16
|
|EKGYO
|2,76
|388.531.940
|% 3,76
|
|YKBNK
|4,95
|688.404.519
|% 1,64
|
|DOHOL
|3,55
|333.092.369
|% 2,60
|
|AKBNK
|9,00
|776.964.910
|% 0,90
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8592
|14,8671
|% 0,91
|
|Euro
|15,7342
|15,7430
|% 0,53
|
|Sterlin
|18,3868
|18,4790
|% -0,87
|
|Frank
|15,1050
|15,1960
|% 0,15
|
|Riyal
|3,9509
|3,9707
|% 0,96
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|18,15
|
|Altın Gr.
|906
|907
|16,02
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|-16,00
|
|Tam
|6.041
|6.191
|-14,56
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|-7,04
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-3,52
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,00
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,13
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Seans Raporu
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