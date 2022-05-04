***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 427.419.945 -34.245.417 393.174.528 393.174.528 308.148.191 308.148.191 15.190.838 5.611.290 374.949.427 -199.747.810 175.201.617 1.003.698.864 1.003.698.864Transferler0 0 -199.747.810 199.747.810 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-753.930 -753.930 -753.930 45.256.649 45.256.649 -15.666.895 -15.666.895 28.835.824 28.835.824Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 427.419.945 -34.999.347 392.420.598 392.420.598 353.404.840 353.404.840 15.190.838 5.611.290 175.201.617 -15.666.895 159.534.722 1.032.534.688 1.032.534.688Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.023.579 6.348.821 414.037.623 -38.750.632 375.286.991 375.286.991 457.900.786 457.900.786 15.190.838 5.611.290 188.583.939 95.150.799 283.734.738 1.244.097.043 1.244.097.043Transferler-3.345.581 -3.345.581 -3.345.581 98.496.380 -95.150.799 3.345.581 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-549.884 -549.884 -549.884 66.261.636 66.261.636 -54.417.910 -54.417.910 11.293.842 11.293.842Dönem Sonu Bakiyeler100.023.579 6.348.821 410.692.042 -39.300.516 371.391.526 371.391.526 524.162.422 524.162.422 15.190.838 5.611.290 287.080.319 -54.417.910 232.662.409 1.255.390.885 1.255.390.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-176.154.851 -115.851.594Dönem Karı (Zararı)-54.417.910 -15.666.895Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-54.417.910 -15.666.895Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler115.026.553 117.771.894Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler47.474.154 46.384.827Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.690.728 -3.030.456Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -286.663 -168.559Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 4.977.391 100.717Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.962.614Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22.115.678 22.352.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18.957.202 21.798.942Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.158.476 553.147Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36.750.462 19.029.139Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.272.738 -5.542.029Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler43.023.200 24.571.168Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-134.551 33.977.237Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 4.130.082 -4.802.263Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler912.174Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler912.174Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler2.949.147İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-196.194.538 -193.873.840Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-192.920.694 -120.251.743İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-192.920.694 -120.251.743Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-107.900.210 -43.292.580Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler338.808.310 27.248.073İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)338.808.310 27.248.073Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-4.128.528 8.925.882Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)-4.043.978 1.360.531İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-226.009.438 -67.864.003Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-221.904.998 -69.300.287Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.104.440 1.436.284Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-135.585.895 -91.768.841Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.974.538 -24.394.758Vergi İadeleri (Ödemeleri)-38.594.418 312.005YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-173.860.126 -74.928.206Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.049.920Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.049.920Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.299.782 -19.729.343Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.299.782 -19.729.343Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.291.327.838 624.502.640Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.401.907.283 -680.801.423Verilen Nakit Avans ve Borçlar-32.980.899Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-32.980.899FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI256.091.306 102.369.966Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri547.814.823 855.750.000Kredilerden Nakit Girişleri520.000.000 855.750.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri27.814.823Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-267.000.000 -738.654.206Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-267.000.000 -738.654.206Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.874.615 -9.274.857Ödenen Faiz-28.121.640 -10.993.000Alınan Faiz6.272.738 5.542.029YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-93.923.671 -88.409.834Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi66.261.636 11.032.254NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-27.662.035 -77.377.580DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ769.346.310 497.197.283DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ741.684.275 419.819.703Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 741.684.275 769.346.310Ticari Alacaklar5,6 751.762.109 558.554.752İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar81.715.233 33.652.282İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar670.046.876 524.902.470Diğer Alacaklar31.113.567 11.406.845İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar31.113.567 11.406.845Stoklar7 1.137.090.408 1.034.167.589Canlı Varlıklar8 461.949.816 380.529.090Peşin Ödenmiş Giderler301.465.858 184.666.902Diğer Dönen Varlıklar142.476.166 53.032.868İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar142.476.166 53.032.868ARA TOPLAM3.567.542.199 2.991.704.356Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar11 22.818.494 22.818.494TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.590.360.693 3.014.522.850DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar106.373 106.373İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar106.373 106.373Maddi Duran Varlıklar10 727.522.285 712.461.517Kullanım Hakkı Varlıkları38.867.587 42.287.935Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.996.114 3.652.186Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.996.114 3.652.186Peşin Ödenmiş Giderler53.738.835 20.757.936Ertelenmiş Vergi Varlığı136.990.825 118.695.639TOPLAM DURAN VARLIKLAR961.222.019 897.961.586TOPLAM VARLIKLAR4.551.582.712 3.912.484.436KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar713.549.832 347.831.493İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar713.549.832 347.831.493Banka Kredileri4 701.287.380 335.799.880Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 12.262.452 12.031.613Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları451.926.209 459.408.014İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları451.926.209 459.408.014Banka Kredileri4 451.926.209 459.408.014Diğer Finansal Yükümlülükler42.827.086 15.012.263Ticari Borçlar5,6 1.540.487.261 1.201.678.951İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.911.616İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.540.487.261 1.199.767.335Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16.469.584 20.598.112Diğer Borçlar2.104.074 1.486.151İlişkili Taraflara Diğer Borçlar521.682İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.582.392 1.486.151Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24.319.075 26.767.454Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26.465.476 38.663.109Kısa Vadeli Karşılıklar66.176.079 52.890.957Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar55.282.863 45.156.217Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10.893.216 7.734.740Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.184.110 103.577ARA TOPLAM2.885.508.786 2.164.440.081TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.885.508.786 2.164.440.081UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar224.535.643 317.745.232İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar224.535.643 317.745.232Banka Kredileri4 201.409.281 291.513.416Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 23.126.362 26.231.816Diğer Borçlar105.310 105.310İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar105.310 105.310Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.012.715 5.367.232Uzun Vadeli Karşılıklar87.261.081 80.284.668Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar87.261.081 80.284.668Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü96.768.292 100.444.870TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER410.683.041 503.947.312TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.296.191.827 2.668.387.393ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.255.390.885 1.244.097.043Ödenmiş Sermaye12 100.023.579 100.023.579Sermaye Düzeltme Farkları12 6.348.821 6.348.821Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)371.391.526 375.286.991Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)371.391.526 375.286.991Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 410.692.042 414.037.623Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-39.300.516 -38.750.632Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)524.162.422 457.900.786Yabancı Para Çevrim Farkları524.162.422 457.900.786Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 15.190.838 15.190.838Diğer Yedekler12 5.611.290 5.611.290Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 287.080.319 188.583.939Net Dönem Karı veya Zararı-54.417.910 95.150.799TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.255.390.885 1.244.097.043TOPLAM KAYNAKLAR4.551.582.712 3.912.484.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 2.021.645.296 1.119.152.290Satışların Maliyeti13 -1.823.543.127 -1.005.634.776TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)198.102.169 113.517.514BRÜT KAR (ZARAR)198.102.169 113.517.514Genel Yönetim Giderleri-24.123.916 -24.228.416Pazarlama Giderleri-113.143.799 -57.145.129Araştırma ve Geliştirme Giderleri-312.399Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 110.416.784 55.957.132Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -151.999.849 -85.036.003ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.251.389 2.752.699Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.287.508Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-2.210.800FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.251.389 4.829.407Finansman Gelirleri31.803.414 5.542.029Finansman Giderleri-101.342.631 -30.840.594SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-50.287.828 -20.469.158Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.130.082 4.802.263Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -26.396.785 -313.963Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 22.266.703 5.116.226SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-54.417.910 -15.666.895DÖNEM KARI (ZARARI)-54.417.910 -15.666.895Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-54.417.910 -15.666.895Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-549.884 -753.930Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-714.135 -942.412Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler164.251 188.482Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri164.251 188.482Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar66.261.636 45.256.649Yabancı Para Çevrim Farkları66.261.636 45.256.649DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)65.711.752 44.502.719TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.293.842 28.835.824Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.293.842 28.835.824http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026476BIST