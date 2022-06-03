***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Kar Dağıtım Politikasının Yönetim Kurulunca teklif edilen ekteki şekilde gibi güncellenmesi 3 Haziran 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve ekte yer alan Kar Dağıtım Politikası pay sahiplerince kabul edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034595BIST