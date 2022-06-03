***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
03.06.2022 17:28
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Kar Dağıtım Politikasının Yönetim Kurulunca teklif edilen ekteki şekilde gibi güncellenmesi 3 Haziran 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve ekte yer alan Kar Dağıtım Politikası pay sahiplerince kabul edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034595
BIST
17:572.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,33
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
17:5716,5286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0746
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
17:5717,7584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0598
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
17:57987,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,61
|Açılış
|: 987,36
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler17:57
|HEDEF
|6,93
|86.537.409
|% 10,00
|
|TETMT
|233,20
|17.469.978
|% 10,00
|
|KORDS
|54,20
|315.705.325
|% 9,94
|
|BOBET
|5,97
|136.937.245
|% 9,94
|
|DOKTA
|26,76
|6.103.082
|% 9,94
|
|KRSTL
|6,77
|7.042.723
|% -9,97
|
|PENTA
|464,00
|103.663.089
|% -9,55
|
|PSGYO
|10,61
|342.178.066
|% -9,08
|
|KLSYN
|2,08
|43.181.308
|% -7,56
|
|MEPET
|2,98
|11.629.453
|% -6,88
|
|SASA
|43,56
|4.021.809.748
|% 8,36
|
|THYAO
|48,08
|3.796.074.506
|% -3,06
|
|KARSN
|7,25
|2.520.823.565
|% 0,83
|
|KRDMD
|15,01
|1.462.193.967
|% -1,44
|
|SISE
|20,84
|1.148.090.155
|% -0,86
|
|KARSN
|7,25
|2.520.823.565
|% 0,83
|
|TSKB
|2,22
|447.921.756
|% 5,71
|
|EKGYO
|2,79
|546.866.993
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,84
|778.034.187
|% -0,21
|
|SKBNK
|1,23
|140.648.427
|% -2,38
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5142
|16,5286
|% 0,45
|
|Euro
|17,7070
|17,7584
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,6231
|20,7266
|% -0,08
|
|Frank
|17,0983
|17,2013
|% -0,10
|
|Riyal
|4,3910
|4,4130
|% 0,35
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-11,57
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,01
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,10
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,47
|
Seans Raporu
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