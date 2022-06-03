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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası

03.06.2022 17:28
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası


***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )

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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Kar Dağıtım Politikasının Yönetim Kurulunca teklif edilen ekteki şekilde gibi güncellenmesi 3 Haziran 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve ekte yer alan Kar Dağıtım Politikası pay sahiplerince kabul edilmiştir. 
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034595


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Yarım 3.168 3.251 9,62  
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