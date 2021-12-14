***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2021 08:43
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi ("Banvit"), 30 Kasım 2021 tarihindeki açıklamasına ek olarak, BRF S.A.'nın ("BRF") yüzde yüz iştirak şirketleri BRF Foods GmbH ("BRF Foods") ve One Foods Holding Ltd.'in ("One Foods"), 13 Aralık 2021 tarihi itibariyle, Katar Yatırım İdaresi ("KYİ")'nin yüzde yüz iştirak şirketi Katar Holding LLC ile ortak teşebbüs ve hissedarlar sözleşmesini ("Hissedarlar Sözleşmesi" ) tadil ettikleri ("Tadil Metni") hususunda, pay sahiplerini ve piyasaları bilgilendirmektedir. Tadil Metni, Banvit'in %91,7 oranındaki hissesine sahip olan ve BRF Foods'un %60 ve KYİ'nin %40 hisse ortaklığının buluduğu holding şirketi TBQ Foods GmbH ("TBQ")'e ilişkin, tarafların ortaklığında yeni şart ve koşullar getirmektedir.
Tadil Metninde, BRF Foods ve KYİ, orijinal Hissedarlar Sözleşmesi kapsamında, KYİ'ye sunulan satım opsiyonunun sona erdirilmesi konusunda anlaşmışlardır. 2023'ten itibaren, KYİ'nin, Banvit'teki yatırımını tasfiye etmek için başka alternatifleri olacaktır. Her durumda, BRF'nin KYİ'ye olan mali sorumluluğu sona erdirilmiştir.
Tadil Metni müzakerelerinin sonucu, BRF ve KYİ arasındaki ortaklığa olan bağlılığı ve güveni pekiştirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983007
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.162
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0514,8085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0040
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8625
En Düşük
14,7728
18:0516,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0316
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7966
En Düşük
16,6925
18:05845,44
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 25,82
|Açılış
|: 845,32
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
847,25
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7841
|14,8085
|% 0,03
|
|Euro
|16,7038
|16,7505
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,5541
|19,6522
|% 3,04
|
|Frank
|15,9293
|16,0253
|% 2,71
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,82
|
|Altın Gr.
|845
|845
|25,70
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,51
|0,01
|
|B. Petrol
|74,66
|74,66
|0,34
|