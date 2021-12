***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Özel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBanvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi ("Banvit"), 30 Kasım 2021 tarihindeki açıklamasına ek olarak, BRF S.A.'nın ("BRF") yüzde yüz iştirak şirketleri BRF Foods GmbH ("BRF Foods") ve One Foods Holding Ltd.'in ("One Foods"), 13 Aralık 2021 tarihi itibariyle, Katar Yatırım İdaresi ("KYİ")'nin yüzde yüz iştirak şirketi Katar Holding LLC ile ortak teşebbüs ve hissedarlar sözleşmesini ("Hissedarlar Sözleşmesi" ) tadil ettikleri ("Tadil Metni") hususunda, pay sahiplerini ve piyasaları bilgilendirmektedir. Tadil Metni, Banvit'in %91,7 oranındaki hissesine sahip olan ve BRF Foods'un %60 ve KYİ'nin %40 hisse ortaklığının buluduğu holding şirketi TBQ Foods GmbH ("TBQ")'e ilişkin, tarafların ortaklığında yeni şart ve koşullar getirmektedir.Tadil Metninde, BRF Foods ve KYİ, orijinal Hissedarlar Sözleşmesi kapsamında, KYİ'ye sunulan satım opsiyonunun sona erdirilmesi konusunda anlaşmışlardır. 2023'ten itibaren, KYİ'nin, Banvit'teki yatırımını tasfiye etmek için başka alternatifleri olacaktır. Her durumda, BRF'nin KYİ'ye olan mali sorumluluğu sona erdirilmiştir.Tadil Metni müzakerelerinin sonucu, BRF ve KYİ arasındaki ortaklığa olan bağlılığı ve güveni pekiştirmiştir.