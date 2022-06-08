***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2022 11:13
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEK GIDA-İŞ sendikasının yetki yazısına karşı Banvit ve Banvit'in bağlı olduğu işveren sendikası TÜGİS tarafından dava açılarak hukuki işlemler başlatıldığına ilişkin özel durum açıklaması 22.12.2020 tarihinde yapılmıştı.
Dava neticesinde ilk derece mahkemesi tarafından davanın reddine karar verilmiştir. Karar kesin olmayıp söz konusu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035663
BIST
11:252.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 10,57
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
11:2517,1065
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 0,3523
|Açılış
|: 17,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1089
En Düşük
16,7519
11:2518,3469
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,3736
|Açılış
|: 18,2900
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|Önceki Kapanış
|: 17,9250
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18,3555
En Düşük
17,8912
11:251.016,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 18,89
|Açılış
|: 1.016,72
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.018,03
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler11:25
|EMKEL
|2,61
|24.857.612
|% 9,66
|
|FONET
|11,99
|29.713.600
|% 8,41
|
|TGSAS
|15,20
|35.283.049
|% 6,15
|
|PGSUS
|167,20
|253.163.031
|% 5,89
|
|ULUUN
|21,76
|180.932.157
|% 5,63
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|RALYH
|11,97
|32.756.811
|% -6,85
|
|RYGYO
|4,63
|46.522.308
|% -6,46
|
|TETMT
|247,30
|11.701.476
|% -5,93
|
|THYAO
|49,52
|2.260.656.417
|% 2,19
|
|SISE
|23,26
|1.275.160.361
|% 0,78
|
|KRDMD
|15,47
|938.804.232
|% 2,31
|
|EREGL
|35,24
|849.681.159
|% 1,56
|
|SAHOL
|21,16
|730.553.494
|% -0,09
|
|SEGYO
|1,27
|239.104.902
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,87
|315.155.231
|% 1,06
|
|DOHOL
|4,20
|412.065.556
|% -1,18
|
|ODAS
|3,05
|233.822.854
|% 1,67
|
|YKBNK
|4,85
|363.068.969
|% -0,61
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0921
|17,1065
|% 2,10
|
|Euro
|18,3107
|18,3469
|% 2,08
|
|Sterlin
|21,3851
|21,4923
|% 1,70
|
|Frank
|17,4455
|17,5506
|% 1,69
|
|Riyal
|4,5445
|4,5673
|% 2,05
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-4,14
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|18,94
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,05
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,15
|0,16
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,59
|
Seans Raporu
11:25
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11:40SEGYO
Yüzde 5.79 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 186, 534, 831 adet işlem
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11:38TUKAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 12.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 326, 216 adet işlem
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11:37GESAN
Yüzde 4.58 oranında artışla 31.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 077, 981 adet işlem
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11:36XU100
Endeks 2, 654 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 16, 623.00 milyon TL de
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11:35SEGYO
Yüzde 5.79 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 185, 261, 356 adet işlem