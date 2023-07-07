***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2023 18:24
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Hale Çırak, 07.07.2023 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılmıştır. Yerine atanacak Yatırımcı İlişkileri Müdürünün bilgileri ayrıca kamuya duyurulacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167499
BIST
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18:056.187
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 45,95
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
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6.117
En Yüksek
6.223
18:0526,0762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0034
|Açılış
|: 26,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
18:0528,6080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1841
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
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28,7006
En Düşük
28,1922
18:051.615,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 12,67
|Açılış
|: 1.615,29
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|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
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1.621,37
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKTAS
|3,76
|32.187.760
|% 34,29
|
|MMCAS
|5,39
|499.535
|% 10,00
|
|KSTUR
|349,80
|759.589
|% 10,00
|
|LIDER
|94,60
|140.866.710
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,86
|21.991.014
|% 10,00
|
|MACKO
|87,30
|352.671.817
|% -10,00
|
|IHAAS
|29,98
|213.431.796
|% -9,97
|
|DGGYO
|33,46
|85.849.063
|% -5,16
|
|SODSN
|33,70
|478.465
|% -5,12
|
|PETUN
|59,60
|44.467.517
|% -4,87
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.898.811
|% 4,88
|
|THYAO
|215,20
|6.946.785.030
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|EREGL
|39,00
|4.552.766.938
|% 1,56
|
|TUPRS
|90,80
|3.683.689.578
|% 3,12
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 6,42
|
|ZOREN
|3,60
|637.730.287
|% 0,84
|
|YKBNK
|12,96
|2.012.886.427
|% -0,46
|
|DOHOL
|10,92
|1.601.293.777
|% 5,20
|
|KRDMD
|24,32
|2.933.492.044
|% 5,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0686
|26,0762
|% 0,01
|
|Euro
|28,5941
|28,6080
|% 0,65
|
|Sterlin
|33,3970
|33,5645
|% 0,81
|
|Frank
|29,2425
|29,4187
|% 0,78
|
|Riyal
|6,9283
|6,9631
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|15,83
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|12,80
|
|Cumhuriyet
|10.772
|10.935
|14,00
|
|Tam
|10.406
|10.659
|-7,00
|
|Yarım
|5.211
|5.354
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.614
|2.677
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|0,29
|
|B. Petrol
|77,86
|77,86
|1,36
|