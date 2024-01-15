***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin dolaylı hakim ortağı BRF S.A.'nın pay sahibi Marfrig Global Foods S.A., satın aldığı paylar uyarınca BRF S.A.'nın %50,06 oranında pay sahibi olmuştur. Söz konusu satın alma işlemleri neticesinde, Şirketimizin dolaylı pay sahibi olan Marfrig Global Foods S.A.'nın Şirketimizdeki dolaylı iştirak oranı %27,54 oranına yükselmiştir.Bu doğrultuda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Şirketimizin bir şirketler topluluğu üyesi olması ve Şirketimiz ortaklık yapısında gerçekleşen söz konusu değişiklik neticesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 198/1 hükmünde yer alan ortaklık yapısındaki değişiklik eşiklerinin aşılmasına istinaden gerekli bildirimler yapılacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240696BIST