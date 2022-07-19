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***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.07.2022 15:33
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
NUTRINVESTMENT B.V. YATIRIM SERMAYE ŞİRKETİ 50213050 50213050 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIK
BANVİT ENERJİ VE ELK.ÜRETİM LTD.ŞTİ. ENERJİ ÜRETİMİ 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
BANVİT ME FZE DEPOLAMA, DAĞITIM, SATIŞ 1000000 1000000 AED 100 DOLAYLI ORTAKLIK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046438


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 58,30 11.397.862 % 10,00  
RHEAG 1,98 2.201.865 % 10,00  
DOBUR 46,20 14.209.356 % 10,00  
ALKA 43,34 47.146.034 % 10,00  
VAKKO 18,37 49.292.732 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,5857 17,5878 % 0,16  
Euro 17,8781 17,9123 % -0,31  
Sterlin 20,9691 21,0742 % -0,12  
Frank 18,0115 18,1200 % -0,18  
Riyal 4,6660 4,6894 % 0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.700 1.701 -11,16  
Altın Gr. 962 962 -3,74  
Cumhuriyet 6.553 6.652 22,00  
Tam 6.542 6.620 -11,00  
Yarım 3.187 3.234 -7,00  
Çeyrek 1.599 1.618 -3,00  
Gümüş.Ons 18,68 18,70 -0,07  
Gümüş Gr. 10,57 10,60 0,00  
B. Petrol 107 107 -0,61  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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