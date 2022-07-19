***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.07.2022 15:33
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
NUTRINVESTMENT B.V. YATIRIM SERMAYE ŞİRKETİ 50213050 50213050 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIK
BANVİT ENERJİ VE ELK.ÜRETİM LTD.ŞTİ. ENERJİ ÜRETİMİ 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
BANVİT ME FZE DEPOLAMA, DAĞITIM, SATIŞ 1000000 1000000 AED 100 DOLAYLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046438
BIST
18:052.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,24
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.527
En Düşük
2.499
18:0517,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0297
|Açılış
|: 17,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6156
En Düşük
17,4800
18:0517,9154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0531
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,8646
18:05961,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,37
|Açılış
|: 961,78
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,57
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|58,30
|11.397.862
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|2.201.865
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.209.356
|% 10,00
|
|ALKA
|43,34
|47.146.034
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|49.292.732
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,59
|164.564.899
|% -8,22
|
|KONYA
|1.216,20
|88.256.520
|% -7,59
|
|CANTE
|53,30
|35.550.342
|% -4,22
|
|DERHL
|8,40
|24.429.319
|% -4,11
|
|NIBAS
|8,91
|48.737.568
|% -4,09
|
|THYAO
|51,35
|4.575.243.482
|% 0,49
|
|SISE
|21,18
|1.953.067.573
|% 0,00
|
|EREGL
|28,24
|1.214.413.918
|% 1,95
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|KCHOL
|35,26
|1.021.354.313
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,01
|1.026.932.641
|% -0,33
|
|ODAS
|3,58
|707.182.460
|% 3,47
|
|YKBNK
|4,60
|758.704.289
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,24
|188.105.519
|% 5,08
|
|TSKB
|2,25
|261.306.285
|% 1,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5857
|17,5878
|% 0,16
|
|Euro
|17,8781
|17,9123
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,9691
|21,0742
|% -0,12
|
|Frank
|18,0115
|18,1200
|% -0,18
|
|Riyal
|4,6660
|4,6894
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-11,16
|
|Altın Gr.
|962
|962
|-3,74
|
|Cumhuriyet
|6.553
|6.652
|22,00
|
|Tam
|6.542
|6.620
|-11,00
|
|Yarım
|3.187
|3.234
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.618
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,70
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,60
|0,00
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,61
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYLGD
Yüzde 7.24 oranında artışla 18.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 042, 440 adet işlem
-
17:58MNDRS
Yüzde 4.05 oranında artışla 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 124, 288 adet işlem
-
17:57ALKA
Yüzde 10.00 oranında artışla 43.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 111, 710 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 99 artarak (% 0.90 ) 2, 693
-
17:56XU100
Endeks 2, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 26, 733.00 milyon TL de