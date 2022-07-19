***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiNUTRINVESTMENT B.V. YATIRIM SERMAYE ŞİRKETİ 50213050 50213050 EUR 100 BAĞLI ORTAKLIKBANVİT ENERJİ VE ELK.ÜRETİM LTD.ŞTİ. ENERJİ ÜRETİMİ 10000000 10000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKBANVİT ME FZE DEPOLAMA, DAĞITIM, SATIŞ 1000000 1000000 AED 100 DOLAYLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046438BIST