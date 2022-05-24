***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2022 11:51
***BANVT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BANVT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BANVT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031978
BIST
14:042.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 17,58
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:0416,1348
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2092
|Açılış
|: 16,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:0417,2962
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,2602
|Açılış
|: 17,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:04962,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 13,28
|Açılış
|: 962,08
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:03
|LIDFA
|8,08
|40.217.303
|% 9,93
|
|KGYO
|4,76
|1.726.414
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.535.290
|% 9,83
|
|DITAS
|25,08
|14.813.517
|% 8,57
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|SELVA
|9,35
|13.804.042
|% -8,33
|
|ESCOM
|12,72
|14.616.985
|% -4,36
|
|NUGYO
|6,40
|138.676.336
|% -4,19
|
|POLTK
|644,00
|15.514.544
|% -4,11
|
|MNDRS
|3,15
|11.864.736
|% -3,96
|
|GARAN
|15,32
|1.669.757.160
|% 0,99
|
|THYAO
|43,00
|1.489.802.290
|% 0,09
|
|KARSN
|6,06
|938.683.952
|% 5,39
|
|SISE
|19,75
|932.394.174
|% 2,07
|
|KRDMD
|14,34
|851.561.886
|% 0,84
|
|KARSN
|6,06
|938.683.952
|% 5,39
|
|EKGYO
|2,57
|394.148.243
|% 0,00
|
|GARAN
|15,32
|1.669.757.160
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,39
|449.854.059
|% -0,23
|
|SKBNK
|1,28
|122.795.540
|% 0,79
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1237
|16,1354
|% 1,32
|
|Euro
|17,2640
|17,2835
|% 1,45
|
|Sterlin
|20,0850
|20,1858
|% 0,53
|
|Frank
|16,6014
|16,7014
|% 1,09
|
|Riyal
|4,2800
|4,3014
|% 1,16
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,91
|
|Altın Gr.
|961
|962
|12,91
|
|Cumhuriyet
|6.384
|6.480
|106,00
|
|Tam
|6.357
|6.518
|111,59
|
|Yarım
|3.073
|3.153
|53,97
|
|Çeyrek
|1.541
|1.576
|26,99
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|0,19
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,39
|