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***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.11.2021 13:32
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bil


***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 131.559.120
Ulaşılacak Sermaye (TL) 431.559.120

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BASCM, TREBASC00013 131.559.120 300.000.000,000 228,03436 1,00 BASCM, TREBASC00013 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 131.559.120 300.000.000,000 228,03436

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar için Şirket ana ortağı PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından satın alma taahhüdü verilmiştir.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.08.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.08.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.10.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 10.11.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 131.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 431.559.120 TL'ye çıkartılmasına yönelik 06.08.2021 tarih ve 155 sayılı yönetim kurulu kararı alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan esas sözleşme tadiline yönelik uygun görüşlerin alınması müteakip Şirketimizin 12.10.2021 tarihinde gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca tadil edilmesi ve şirket sermayesinin bu suretle 131.559.120 TL'den bedelli (nakden) olarak 431.559.120 TL'ye artırılması genel kurul tarafından onaylanmıştır.
Sermaye artırımına yönelik olarak, bugün (10.11.2021) ekteki (taslak) izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izahnamenin onaylanması halinde, yeni pay alma haklarının kullanımına, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan sermaye artırımına ilişkin izahnamenin ilanını takip eden 10 gün içerisinde başlanması zorunlu olup, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile duyurulacaktır. Halen ellerindeki hisse senetlerini kaydileştirmemiş ortaklarımızın, yeni pay alma haklarını kullanabilmek için öncelikle yeni pay alma (rüçhan) hakkı kullanım süresi içinde tamamlanacak şekilde Şirket'e müracaat ederek, hisse senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir.
Ortaklarımızca fiziken muhafazasına devam edilen ve kaydileştirilmemiş hisse senetleri, yeni pay alma (rüçhan) hakkı kullanımına konu olmayacak ve borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bastas Cimento İzahname (SPK Onayına Sunulan).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976804


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