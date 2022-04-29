***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 24.02.2022Genel Kurul Tarihi 28.03.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2022Ülke TürkiyeŞehir ADANAİlçe SARIÇAMAdres Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah. Celal Bayar Bulvarı No:3 Sarıçam-AdanaGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.3 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı.4 - Bağımsız denetçi raporunun okunması.5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.6 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri7 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.8 - Şirketin 2021 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi.9 - Yönetim kurulunun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakeresi, aynen veya değiştirilerek kabulü veya reddi.10 - Şirketin 2022 yılı mali tablo ve raporlarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.12 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur haklarının belirlenmesi.13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2021 yılına ait ve 14 maddeden ibaret Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2022 tarihinde, saat 14.00'da Şirket merkezinde, Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan Ekiz gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya katılım %88 oranında gerçekleşmiş olup, Şirketimizin 2021 yılı faaliyet neticeleri görüşülerek onaylanmıştır.Toplantıya ait tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 29.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL TUTANAĞI - KAP .pdf - TutanakEK: 2 hazirun cetveli kap.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 28.03.2022 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025610BIST