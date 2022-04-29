***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.04.2022 16:55
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 24.02.2022
Genel Kurul Tarihi 28.03.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir ADANA
İlçe SARIÇAM
Adres Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah. Celal Bayar Bulvarı No:3 Sarıçam-Adana
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı.
4 - Bağımsız denetçi raporunun okunması.
5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.
6 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
7 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
8 - Şirketin 2021 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi.
9 - Yönetim kurulunun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakeresi, aynen veya değiştirilerek kabulü veya reddi.
10 - Şirketin 2022 yılı mali tablo ve raporlarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur haklarının belirlenmesi.
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2021 yılına ait ve 14 maddeden ibaret Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2022 tarihinde, saat 14.00'da Şirket merkezinde, Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan Ekiz gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya katılım %88 oranında gerçekleşmiş olup, Şirketimizin 2021 yılı faaliyet neticeleri görüşülerek onaylanmıştır.
Toplantıya ait tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 29.04.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TUTANAĞI - KAP .pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun cetveli kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.03.2022 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025610
BIST