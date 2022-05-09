***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.05.2022 10:32
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 62.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 360.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
BOSSA, TRABOSSA91B5 62.000.000 298.000.000,000 480,64516 BOSSA, TRABOSSA91B5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 62.000.000 298.000.000,000 480,64516
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 4.565.882,83
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 20.368.952,49
Geçmiş Yıl Karları (TL) 272.816.791,68
Özel Fonlar (TL) 248.373
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Mevcut 62.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 200.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesi gereğince bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak 360.000.000.-TL'ye çıkarılmasına (bedelsiz artış oranı %480,64516),
Artırılan 298.000.000.-TL'nin 4.565.882,83 TL'si Emisyon Primi hesabından, 248.373,00 TL'si Özel Fonlar hesabından, 20.368.952,49 TL'si Gayrimenkul Satış Karı hesabından ve 272.816.791,68 TL'si Geçmiş Yıl Karı hesabından karşılanmasına,
Ortaklarımızın sahip oldukları her bir hisseye %480,64516 oranında bedelsiz hisse verilmesine,
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki gerekli işlemlerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027674
BIST