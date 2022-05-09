Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.05.2022 10:32
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildir


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 62.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 360.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
BOSSA, TRABOSSA91B5 62.000.000 298.000.000,000 480,64516 BOSSA, TRABOSSA91B5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 62.000.000 298.000.000,000 480,64516

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 4.565.882,83
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 20.368.952,49
Geçmiş Yıl Karları (TL) 272.816.791,68
Özel Fonlar (TL) 248.373


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Mevcut 62.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 200.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesi gereğince bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak 360.000.000.-TL'ye çıkarılmasına (bedelsiz artış oranı %480,64516),
Artırılan 298.000.000.-TL'nin 4.565.882,83 TL'si Emisyon Primi hesabından, 248.373,00 TL'si Özel Fonlar hesabından, 20.368.952,49 TL'si Gayrimenkul Satış Karı hesabından ve 272.816.791,68 TL'si Geçmiş Yıl Karı hesabından karşılanmasına,
Ortaklarımızın sahip oldukları her bir hisseye %480,64516 oranında bedelsiz hisse verilmesine,
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki gerekli işlemlerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027674


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:532.492
Değişim :  1,05% |  25,85
Açılış :  2.478  
Önceki Kapanış :  2.466  
En Yüksek
2.495 En Düşük
2.478
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 229,40 66.009.592 % 9,97  
IMASM 24,12 15.956.755 % 9,94  
EMNIS 27,22 528.993 % 9,94  
LIDFA 7,66 23.857.199 % 9,90  
DENGE 2,03 25.645.310 % 9,73  
daha fazla
12:53 Alış Satış %  
Dolar 15,2414 15,2471 % 1,07  
Euro 16,0830 16,1020 % 1,01  
Sterlin 18,7111 18,8050 % 0,90  
Frank 15,2387 15,3305 % 0,80  
Riyal 4,0506 4,0710 % 1,02  
daha fazla
12:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 8,09  
Altın Gr. 912 913 13,32  
Cumhuriyet 6.172 6.266 50,00  
Tam 6.137 6.293 41,20  
Yarım 2.966 3.044 19,93  
Çeyrek 1.488 1.522 9,96  
Gümüş.Ons 21,88 21,91 0,09  
Gümüş Gr. 10,72 10,74 0,16  
B. Petrol 105 105 -1,25  
Seans Raporu 12:53
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru