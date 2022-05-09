***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.05.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 62.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 360.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviBOSSA, TRABOSSA91B5 62.000.000 298.000.000,000 480,64516 BOSSA, TRABOSSA91B5 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 62.000.000 298.000.000,000 480,64516İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 4.565.882,83İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 20.368.952,49Geçmiş Yıl Karları (TL) 272.816.791,68Özel Fonlar (TL) 248.373Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 09.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaMevcut 62.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 200.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesi gereğince bir defaya mahsus olmak üzere aşılarak 360.000.000.-TL'ye çıkarılmasına (bedelsiz artış oranı %480,64516),Artırılan 298.000.000.-TL'nin 4.565.882,83 TL'si Emisyon Primi hesabından, 248.373,00 TL'si Özel Fonlar hesabından, 20.368.952,49 TL'si Gayrimenkul Satış Karı hesabından ve 272.816.791,68 TL'si Geçmiş Yıl Karı hesabından karşılanmasına,Ortaklarımızın sahip oldukları her bir hisseye %480,64516 oranında bedelsiz hisse verilmesine,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki gerekli işlemlerin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027674BIST