***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi..Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bünyesinde bulunan Koyunlu Halı markası ürünlerinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde satış ve pazarlaması için Merkezi Bitlis İlinde bulunan Önder Yüksel Halı Paz. San. Tic. A.Ş ile Toptancı Bölge Ana Bayi sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851437BIST