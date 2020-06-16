***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2020 18:17
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde bulunan Koyunlu Halı markası ürünlerinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde satış ve pazarlaması için Merkezi Bitlis İlinde bulunan Önder Yüksel Halı Paz. San. Tic. A.Ş ile Toptancı Bölge Ana Bayi sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851437
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.383,71
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
18:056,8461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0163
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
18:057,7228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0059
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
18:05379,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,26
|Açılış
|: 379,74
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|91.684.556
|% 10,00
|
|ICBCT
|5,83
|200.635.665
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.367.440
|% 10,00
|
|VKFYO
|2,97
|23.467.403
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.790.101
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|483.006
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|797.688
|% -9,92
|
|IHGZT
|4,48
|59.544.850
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,33
|1.944.786
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|1.355.345
|% -9,20
|
|GARAN
|8,21
|1.316.712.309
|% 1,86
|
|ASELS
|32,52
|1.249.420.361
|% 1,69
|
|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 5,39
|
|ISFIN
|3,97
|833.923.884
|% 1,02
|
|TCELL
|14,74
|815.908.190
|% 2,08
|
|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 5,39
|
|EKGYO
|1,93
|717.859.730
|% 1,05
|
|KARSN
|2,28
|623.729.424
|% 2,24
|
|IEYHO
|0,90
|196.005.236
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,29
|704.257.747
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5792
|8,6222
|% 0,07
|
|Frank
|7,1770
|7,2202
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8181
|1,8272
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|0,98
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.485
|1,70
|
|Tam
|2.535
|2.554
|1,80
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|0,90
|
|Çeyrek
|619
|624
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,49
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,03
|
|B. Petrol
|40,77
|40,77
|1,05
|