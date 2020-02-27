***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 13:53
***BRSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821981
BIST
15:18112.229
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -2.942,39
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
15:186,1699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0174
|Açılış
|: 6,1630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1741
En Düşük
6,1506
15:186,7586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0611
|Açılış
|: 6,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7610
En Düşük
6,6963
15:18326,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 2,96
|Açılış
|: 326,95
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,61
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,36
|51.248.044
|% 14,29
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|FMIZP
|50,55
|40.465.511
|% 9,61
|
|ALGYO
|15,73
|134.665.482
|% -11,63
|
|SNPAM
|5,65
|1.764.743
|% -10,32
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,55
|68.280.914
|% -9,67
|
|BRSAN
|11,84
|129.939.541
|% -9,62
|
|THYAO
|12,59
|1.800.373.179
|% -4,91
|
|ASELS
|28,00
|850.286.194
|% -3,45
|
|KRDMD
|2,80
|668.057.762
|% -3,78
|
|IHLGM
|1,33
|484.090.474
|% 0,00
|
|GARAN
|10,36
|328.149.552
|% -2,54
|
|IHLGM
|1,33
|484.090.474
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,80
|668.057.762
|% -3,78
|
|EKGYO
|1,49
|307.854.679
|% -1,97
|
|THYAO
|12,59
|1.800.373.179
|% -4,91
|
|ODAS
|2,10
|250.828.092
|% -3,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9129
|7,9526
|% -0,08
|
|Frank
|6,3281
|6,3662
|% 0,83
|
|Riyal
|1,6389
|1,6471
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|13,77
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|18,00
|
|Tam
|2.156
|2.210
|20,62
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|9,98
|
|Çeyrek
|523
|535
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,59
|51,59
|-1,22
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Seans Raporu
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