***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.750.000 175.969.179 5.741.675 102.415.772 2.001.485.251 -51.958 69.647.528 322.610.480 66.007.525 2.885.575.452 1.975.015 2.887.550.467Transferler6.098.287 0 59.909.238 -66.007.525 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.151.717 0 0 893.280.402 1.269.345 -100.567.697 784.830.333 520.107 785.350.440Kar Payları0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler0 141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172.915.749 0 5.741.675 102.415.772 0 0 0 0 0 0 0 2.894.765.653 1.217.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 382.519.718 -100.567.697 0 3.670.405.785 2.495.122 3.672.900.907Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.750.000 178.446.274 5.459.829 102.415.772 2.688.843.502 -8.175.140 70.329.043 379.582.107 -10.503.167 3.548.148.220 1.053.239 3.549.201.459Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-1.086.671 0 -9.416.496 10.503.167 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 742.033.094 12.268.687 221.137.335 975.439.116 239.276 975.678.392Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.359.603 0 5.459.829 102.415.772 0 0 0 0 0 0 0 3.430.876.596 4.093.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.329.043 0 0 0 370.165.611 221.137.335 0 4.523.587.336 1.292.515 4.524.879.851Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-193.647.087 -1.149.946.583Dönem Karı (Zararı)221.220.047 -100.699.529Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)221.220.047 -99.643.398Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 -1.056.131Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler593.815.083 -202.565.724Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 210.865.836 174.811.409Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler384.442 1.227.357Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 89.113Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 384.442 1.138.244Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.309.452 4.065.959Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15.309.452 4.065.959Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler18 -24.593.031 -15.286.295Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler150.865.814 109.207.886Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -3.945.283 -3.350.081Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 154.811.097 112.557.967Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler219.928.905 -507.504.047Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21.818.412 28.684.189Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-764.747 2.227.818Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-764.747 2.227.818İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.006.355.059 -840.188.806Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-745.678.553 -522.421.583İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-103.669.039 -60.201.591İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-642.009.514 -462.219.992Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler106.260.496 12.668.938İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)106.260.496 12.668.938Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.122.966.375 -85.296.180Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16.649.426 -855.033Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler735.193.663 -306.733.672İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)29.366.833 -26.873.956İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)705.826.830 -279.859.716Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-53.512.125 59.023.324İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 782.892İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-53.512.125 58.240.432İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler57.698.409 3.425.400Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.295.260 -10.378.375Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)56.403.149 13.803.775Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-191.319.929 -1.143.454.059İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-420.204 -1.576.211Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.906.954 -1.198.935Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -10.861.581Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları0 7.144.203YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-100.503.393 -108.746.094Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri47.983.224 15.398Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri47.983.224 15.398Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-173.079.648 -125.062.827Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -173.079.648 -125.062.827Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.015.040Alınan Temettüler18 24.593.031 15.286.295FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI127.598.490 729.387.101Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.904.903.658 7.182.166.480Kredilerden Nakit Girişleri2.904.903.658 7.182.166.480Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.609.637.879 -6.329.894.869Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.609.637.879 -6.329.894.869Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.801.475 -13.676.624Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-12.268.687 -1.269.345Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-142.542.410 -111.288.622Alınan Faiz19 3.945.283 3.350.081YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-166.551.990 -529.305.576Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi161.706.165 297.237.125NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.845.825 -232.068.451DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ789.861.662 945.308.903DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ785.015.837 713.240.452Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 785.015.837 789.861.662Ticari Alacaklar6 1.575.077.861 851.043.983İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 218.495.563 114.826.524İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.356.582.298 736.217.459Diğer Alacaklar34.979.261 141.239.757İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar34.979.261 141.239.757Türev Araçlar4.093.547 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar4.093.547 0Stoklar7 2.281.893.948 1.158.927.573Peşin Ödenmiş Giderler8 79.875.134 61.451.065İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler79.875.134 61.451.065Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 3.807.830 14.838.511Diğer Dönen Varlıklar68.870.784 70.202.444İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 0 114.324İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar68.870.784 70.088.120ARA TOPLAM4.833.614.202 3.087.564.995Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.833.614.202 3.087.564.995DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar465.903.865 386.729.759Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar465.903.865 386.729.759Ticari Alacaklar21.644.675 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 21.644.675 0Maddi Duran Varlıklar10 5.338.658.361 4.495.873.884Kullanım Hakkı Varlıkları9 36.830.233 15.805.936Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.038.721 12.637.747Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 12.038.721 12.637.747Peşin Ödenmiş Giderler8 5.099.432 40.172.927İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5.099.432 40.172.927Diğer Duran Varlıklar358.649 322.249İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar358.649 322.249TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.880.533.936 4.951.542.502TOPLAM VARLIKLAR10.714.148.138 8.039.107.497KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.614.677.176 1.550.994.168İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.614.677.176 1.550.994.168Banka Kredileri5 1.614.677.176 1.550.994.168Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.121.225.937 475.613.004İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.121.225.937 475.613.004Banka Kredileri5 1.100.098.811 465.441.018Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 21.127.126 10.171.986Ticari Borçlar6 1.636.842.614 901.648.951İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 44.340.209 14.973.376İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.592.502.405 886.675.575Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.243.339 6.335.667Diğer Borçlar25.753.870 79.265.995İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar25.753.870 79.265.995Türev Araçlar0 8.175.140Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 8.175.140Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.638.523 1.271.172İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.638.523 1.271.172Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler139.486.818 103.358.692İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler139.486.818 103.358.692ARA TOPLAM4.565.868.277 3.126.662.789Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.565.868.277 3.126.662.789UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar938.429.079 820.703.440İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar938.429.079 820.703.440Banka Kredileri5 924.715.305 814.809.269Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 13.713.774 5.894.171Uzun Vadeli Karşılıklar35.804.146 20.970.848Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar35.804.146 20.970.848Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 649.166.785 521.568.961TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.623.400.010 1.363.243.249TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.189.268.287 4.489.906.038ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.523.587.336 3.548.148.220Ödenmiş Sermaye13 141.750.000 141.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)285.235.204 286.321.875Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)102.415.772 102.415.772Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)182.819.432 183.906.103Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 177.359.603 178.446.274Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.459.829 5.459.829Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.434.970.143 2.680.668.362Yabancı Para Çevrim Farkları3.430.876.596 2.688.843.502Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)4.093.547 -8.175.140Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)4.093.547 -8.175.140Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 70.329.043 70.329.043Yasal Yedekler70.329.043 70.329.043Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları370.165.611 379.582.107Net Dönem Karı veya Zararı221.137.335 -10.503.167Kontrol Gücü Olmayan Paylar13 1.292.515 1.053.239TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.524.879.851 3.549.201.459TOPLAM KAYNAKLAR10.714.148.138 8.039.107.497Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 4.688.973.028 2.665.308.304 1.716.295.013 763.256.095Satışların Maliyeti14 -4.085.478.368 -2.486.832.509 -1.520.948.066 -718.211.686TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)603.494.660 178.475.795 195.346.947 45.044.409BRÜT KAR (ZARAR)603.494.660 178.475.795 195.346.947 45.044.409Genel Yönetim Giderleri15,16 -204.264.942 -164.272.528 -69.286.388 -51.731.519Pazarlama Giderleri15,16 -84.615.618 -55.259.205 -30.477.631 -18.491.438Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 89.007.703 87.716.789 31.380.726 16.557.506Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -16.734.522 -8.302.475 1.381.446 -411.340ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)386.887.281 38.358.376 128.345.100 -9.032.382Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 25.357.778 13.058.477 944.783 -2.240.160FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)412.245.059 51.416.853 129.289.883 -11.272.542Finansman Gelirleri19 12.040.652 8.794.597 5.266.686 2.269.946Finansman Giderleri19 -181.247.252 -131.170.659 -56.688.629 -43.083.575SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)243.038.459 -70.959.209 77.867.940 -52.086.171Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-21.818.412 -28.684.189