***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 714.275.595 1.259.612.377 42.458.529 149.920.251 67.584.493 2.239.113.171 2.239.113.171Transferler4.587.872 62.996.621 -67.584.493 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.399.609 724.553.620 -945.096 1.861.833 86.180.164 816.050.130 816.050.130Kar Payları-47.285.162 -47.285.162 -47.285.162Dönem Sonu Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 718.675.204 1.984.165.997 -945.096 1.861.833 47.046.401 165.631.710 86.180.164 3.007.878.139 3.007.878.139Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 961.494.921 1.825.003.774 -64.934 -210.012 47.046.401 165.631.710 152.571.685 3.156.735.471 3.156.735.471Transferler7.363.090 145.208.595 -152.571.685 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-56.420.843 623.889.705 64.934 210.012 185.090.739 752.834.547 752.834.547Kar Payları-75.037.152 -75.037.152 -75.037.152Dönem Sonu Bakiyeler28.125.000 -23.538.074 675.000 905.074.078 2.448.893.479 54.409.491 235.803.153 185.090.739 3.834.532.866 3.834.532.866Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI78.653.588 43.206.416Dönem Karı (Zararı)185.090.739 86.180.164Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-102.820.882 -51.580.373Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler111.538 40.854Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler496.192 -2.254.897Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler55.985.545 13.153.971Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-175.548.677 -88.526.990İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-175.548.677 -88.526.990Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16.134.520 26.006.689İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.616.269 8.606.625Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler34 6.284İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)34 6.284Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler58.126 -57.751İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)34.558 -89.211İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)23.568 31.460Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-732.742 242.575İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-734.052 123.311İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.310 119.264İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.941.687 8.415.517Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları78.653.588 43.206.416YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-559.684.930 -43.949.257İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-580.069.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları28.519.846 -29.816.605Ödenen Faiz-5.371.198 -1.726.230Alınan Faiz4.875.006 3.981.124Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.639.584 -16.387.546FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-84.321.737 -44.970.369Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.314.793Kredilerden Nakit Girişleri0 2.314.793Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.284.585 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.284.585 0Ödenen Temettüler-75.037.152 -47.285.162YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-565.353.079 -45.713.210Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi106.097.131 143.173.283NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-459.255.948 97.460.073DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ518.236.620 455.336.726DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ58.980.672 552.796.799Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 58.980.672 518.236.620Finansal Yatırımlar4 0 28.519.846Ticari Alacaklar2.418 2.452İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.418 2.452Türev Araçlar510.594Peşin Ödenmiş Giderler282.658Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 1.245.741 8.631.938Diğer Dönen Varlıklar7 15.839.733 13.475.813İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15.839.733 13.475.813ARA TOPLAM76.861.816 568.866.669TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR76.861.816 568.866.669DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.569.418.399 2.272.045.155Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 2.354.389.520 469.237.719Diğer Duran Varlıklar145.421TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.923.807.919 2.741.428.295TOPLAM VARLIKLAR4.000.669.735 3.310.294.964KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 32.745.290 42.029.875Ticari Borçlar99.945 41.819İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 47.729 13.171İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar52.216 28.648Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.326Diğer Borçlar220.722 953.464İlişkili Taraflara Diğer Borçlar734.052İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar220.722 219.412Kısa Vadeli Karşılıklar314.441 261.006Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar314.441 261.006ARA TOPLAM33.381.724 43.286.164TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.381.724 43.286.164UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar320.012 261.909Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar320.012 261.909Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 132.435.133 110.011.420TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER132.755.145 110.273.329TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER166.136.869 153.559.493ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.834.532.866 3.156.735.471Ödenmiş Sermaye28.125.000 28.125.000Geri Alınmış Paylar (-)-23.538.074 -23.538.074Paylara İlişkin Primler (İskontolar)675.000 675.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)905.074.078 961.494.921Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)905.074.078 961.494.921Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)905.074.078 961.494.921Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.448.893.479 1.824.728.828Yabancı Para Çevrim Farkları2.448.893.479 1.825.003.774Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-64.934Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-64.934Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-210.012Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler54.409.491 47.046.401Yasal Yedekler54.409.491 47.046.401Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları235.803.153 165.631.710Net Dönem Karı veya Zararı185.090.739 152.571.685TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.834.532.866 3.156.735.471TOPLAM KAYNAKLAR4.000.669.735 3.310.294.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 43.510.275 33.097.136 1.211.606 1.251.691TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)43.510.275 33.097.136 1.211.606 1.251.691BRÜT KAR (ZARAR)43.510.275 33.097.136 1.211.606 1.251.691Genel Yönetim Giderleri-18.349.368 -15.329.740 -4.167.376 -4.700.242Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler896.978 3.089 38.427 2.708Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-24.823 -62.840 -3.059 -27.375ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.033.062 17.707.645 -2.920.402 -3.473.218Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.014.718 7.678.448 297.857 1.707.033Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-5.371.198 -1.726.230 -1.551.618 -553.125Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 175.548.677 88.526.990 101.809.850 48.769.170FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)201.225.259 112.186.853 97.635.687 46.449.860SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)201.225.259 112.186.853 97.635.687 46.449.860Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-16.134.520 -26.006.689 410.158 -12.653.256Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -13.747.200 -24.723.252 934.306 -12.023.700Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -2.387.320 -1.283.437 -524.148 -629.556SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)185.090.739 86.180.164 98.045.845 33.796.604DÖNEM KARI (ZARARI)185.090.739 86.180.164 98.045.845 33.796.604Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları185.090.739 86.180.164 98.045.845 33.796.604Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,06581000 0,03064200 0,03486100 0,01201700Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-59.390.361 4.631.167 -10.298.805 24.182.076Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-59.390.361 4.631.167 -10.298.805 24.182.076Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar627.134.169 725.238.799 55.645.545 380.651.682Yabancı Para Çevrim Farkları623.889.705 724.553.620 55.149.852 381.299.829Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)623.889.705 724.553.620 55.149.852 381.299.829Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)81.168 -1.211.661 -24.058 -1.057.965Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar262.515 2.327.291 0 1.732.712Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.900.781 -430.451 519.751 -1.322.894Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.900.781 -430.451 519.751 -1.322.894DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)567.743.808 729.869.966 45.346.740 404.833.758TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)752.834.547 816.050.130 143.392.585 438.630.362Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları752.834.547 816.050.130 143.392.585 438.630.362http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976078BIST