***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 23.03.2022Genel Kurul Tarihi 19.04.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanmasına ilişkin Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2021 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,4 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,5 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilme,6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,8 - 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,9 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,10 - Şirketimizin 2022 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,12 - Dilek ve öneriler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 SPK 1.3.1. Batısöke Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Batısöke 2021 GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1 - Açılış Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ve şirketin 2021 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları görüşüldü ve onaylandı.3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunuldu.4 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunuldu.5 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgi verildi.6 –Yönetim Kurulu üyeleri 2021 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edildiler.7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret karara bağlandı.8 - 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alındı.9 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisi görüşüldü ve karar alındı.10 - Şirketimizin 2022 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçildi.11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verildi.12 - Dilek ve öneriler sunuldu.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Batısöke Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Batısöke Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısı 19 Nisan 2022 Salı günü saat 10:00 ' da Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022126BIST