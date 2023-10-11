***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.10.2023 17:29
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamakta olup, Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam etmektedir. Mevzuat gereği yapılması gereken tüm açıklamalar da zamanında yapılmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204473
BIST
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18:058.331
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
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|ISBTR
|347.600,00
|4.518.800
|% 10,00
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|BSOKE
|9,02
|236.989.156
|% 10,00
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|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
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|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|
|IHAAS
|20,10
|687.125.104
|% -9,95
|
|OZGYO
|6,61
|152.932.575
|% -9,95
|
|PAPIL
|31,60
|192.843.256
|% -9,77
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|ARENA
|29,40
|135.704.093
|% -9,71
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|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
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|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
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|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% -3,36
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,79
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|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
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|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 2,10
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|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% -3,60
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|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% -2,62
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|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% -1,10
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7329
|27,7390
|% 0,08
|
|Euro
|29,4403
|29,4509
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,0245
|34,1951
|% 0,23
|
|Frank
|30,6082
|30,7926
|% 0,33
|
|Riyal
|7,3722
|7,4092
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.873
|1.874
|12,96
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|12,72
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.342
|11.442
|46,00
|
|Yarım
|5.688
|5.743
|28,00
|
|Çeyrek
|2.835
|2.871
|13,00
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|Gümüş.Ons
|21,99
|22,01
|0,17
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|Gümüş Gr.
|19,60
|19,63
|0,17
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|B. Petrol
|86,19
|86,19
|-1,46
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