***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.04.2022 18:25
***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÜLANT CANDAŞ İcra Kurulu Başkanı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Başkanı
AKİF GEÇER İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
ARİF ALP DÜNDAR İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO
CELAL SARGUT Fabrika Direktörü İşletme Müdürü
ERHAN BİÇER Bakım Müdürü Yatırım Müdürü
CUMHUR KÜÇÜK Hammadde Müdürü Hammadde Şefi
METİN KARAİBRAHİM Kalite Kontrol ve Güvence Müdürü
CANER ŞEN Proses ve Performans Geliştirme Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022765
BIST
18:052.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 30,88
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
18:0514,7030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0317
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7200
En Düşük
14,6564
18:0515,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0567
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
18:05919,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,39
|Açılış
|: 919,98
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|8,03
|62.370.116
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.466.692
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.718.624
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.377.420
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|108.065.793
|% 9,99
|
|MEPET
|3,37
|8.184.527
|% -7,42
|
|HUNER
|3,20
|176.083.873
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,16
|914.347
|% -4,53
|
|MARKA
|3,20
|2.001.985
|% -4,48
|
|BRYAT
|399,70
|104.081.030
|% -4,47
|
|THYAO
|40,18
|4.931.502.471
|% 3,40
|
|GARAN
|14,49
|3.460.413.006
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|ASELS
|28,52
|2.629.902.199
|% 2,37
|
|KRDMD
|16,23
|2.363.136.600
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|TSKB
|2,07
|750.560.882
|% 3,50
|
|VAKBN
|4,75
|1.578.971.953
|% 7,95
|
|ODAS
|2,53
|856.715.829
|% -3,07
|
|HALKB
|6,19
|1.717.716.023
|% 3,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6985
|14,7030
|% 0,22
|
|Euro
|15,9772
|15,9886
|% 0,36
|
|Sterlin
|19,1123
|19,2081
|% -0,01
|
|Frank
|15,3931
|15,4858
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9085
|3,9281
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-13,99
|
|Altın Gr.
|919
|920
|-3,86
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,57
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,26
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59INVEO
Yüzde 7.12 oranında artışla 34.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 954 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 62 artarak (% 1.52 ) 2, 310
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, DAGHL, SMART, CRFSA, BMSCH, NETAS, TRCAS, IHAAS
-
17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ODAS, AVGYO, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında