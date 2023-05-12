***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BSOKE*** BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ÇİFTAY İNŞAAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. 122.800.453,31 TRY 30,70FATMA GÜLGÜN ÜNAL 41.460.823,93 TRY 10,37http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150718BIST