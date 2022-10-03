***BSOKE* *BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***BSOKE******BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [BSOKE]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi09/09/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıBatıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuElektrik Üretimi ve SatışıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi120.000.000,00-Türk LirasıEdinim YöntemiDiğer (Other)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.09.2022Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı36.025.000-Türk LirasıBeher Payın Alış Fiyatı241,42 USD (4.470,71)- Türk LirasıToplam Tutar8.697.000 USD (161.057.133,90 TL)- Türk LirasıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%30,021Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%3,15İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%8,33Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiÖnemli bir etkisi bulunmamaktadır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıBatısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiBağlı OrtaklıkVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi09/09/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiTSKB-19.07.2022 tarih 1749-2022 nolu Değerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası19.07.2022 tarih 1749-2022 nolu Değerleme RaporuDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıTürkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar8.696.960,36 USDİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar09.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız uyarınca Akbank T.A.Ş'nin iznine tabi olduğu belirtilmiş olan Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nezdinde sahip olduğu payların tamamının Şirketimiz tarafından devralınması işlemine Akbank T.A.Ş. izin vermiş olup, bu kapsamda belirtilmiş olan pay devri işlemi bugün itibariyle 8.697.000 USD (161.057.133,90 TL)- Türk Lirası bedelle Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin Şirketimize olan borçlarından mahsup edilmek suretiyle gerçekleştirilmiştir.30.09.2022 tarihinde KAP "Özel Durum Açıklaması" şablonundan göndermiş olduğumuz açıklamamız "Finansal Duran Varlık Edinimi " şablonundan yeniden gönderilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066628BIST