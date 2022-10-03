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***BSOKE* *BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

03.10.2022 11:08
***BSOKE* *BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***BSOKE******BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler [BSOKE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/09/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektrik Üretimi ve Satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
120.000.000,00-Türk Lirası
Edinim Yöntemi
Diğer (Other)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.09.2022
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
36.025.000-Türk Lirası
Beher Payın Alış Fiyatı
241,42 USD (4.470,71)- Türk Lirası
Toplam Tutar
8.697.000 USD (161.057.133,90 TL)- Türk Lirası
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%30,021
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%3,15
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%8,33
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Bağlı Ortaklık
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
09/09/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
TSKB-19.07.2022 tarih 1749-2022 nolu Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
19.07.2022 tarih 1749-2022 nolu Değerleme Raporu
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
8.696.960,36 USD
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

09.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız uyarınca Akbank T.A.Ş'nin iznine tabi olduğu belirtilmiş olan Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. nezdinde sahip olduğu payların tamamının Şirketimiz tarafından devralınması işlemine Akbank T.A.Ş. izin vermiş olup, bu kapsamda belirtilmiş olan pay devri işlemi bugün itibariyle 8.697.000 USD (161.057.133,90 TL)- Türk Lirası bedelle Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin Şirketimize olan borçlarından mahsup edilmek suretiyle gerçekleştirilmiştir.
30.09.2022 tarihinde KAP "Özel Durum Açıklaması" şablonundan göndermiş olduğumuz açıklamamız "Finansal Duran Varlık Edinimi " şablonundan yeniden gönderilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
    





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066628


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Altın Gr. 1.020 1.020 6,53  
Cumhuriyet 6.790 6.892 106,00  
Tam 6.818 6.877 4,00  
Yarım 3.322 3.360 3,00  
Çeyrek 1.664 1.680 1,00  
Gümüş.Ons 20,88 20,90 0,19  
Gümüş Gr. 12,43 12,45 0,09  
B. Petrol 89,79 89,79 0,93  
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