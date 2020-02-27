***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 13:07
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821963
BIST
13:13113.097
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -2.074,44
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
112.761
13:136,1715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,1680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1722
En Düşük
6,1506
13:136,7546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0571
|Açılış
|: 6,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7564
En Düşük
6,6963
13:13326,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 2,85
|Açılış
|: 326,84
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,26
|35.109.330
|% 10,88
|
|EKIZ
|1,24
|193.941
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|362.647
|% 9,68
|
|MEMSA
|0,34
|380.457
|% 9,68
|
|FMIZP
|50,50
|32.778.599
|% 9,50
|
|ALGYO
|15,99
|108.173.454
|% -10,17
|
|BJKAS
|2,54
|11.717.349
|% -8,63
|
|HALKS
|3,29
|87.773
|% -8,61
|
|SNPAM
|5,76
|1.333.864
|% -8,57
|
|ALCAR
|56,30
|4.292.078
|% -8,31
|
|THYAO
|12,71
|1.086.389.291
|% -4,00
|
|ASELS
|28,08
|508.275.139
|% -3,17
|
|KRDMD
|2,84
|432.788.685
|% -2,41
|
|IHLGM
|1,35
|352.497.421
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,51
|222.097.706
|% -0,66
|
|IHLGM
|1,35
|352.497.421
|% 1,50
|
|KRDMD
|2,84
|432.788.685
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,51
|222.097.706
|% -0,66
|
|THYAO
|12,71
|1.086.389.291
|% -4,00
|
|KARSN
|1,86
|140.712.923
|% -4,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9232
|7,9630
|% 0,05
|
|Frank
|6,3170
|6,3550
|% 0,66
|
|Riyal
|1,6390
|1,6472
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|10,41
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.164
|2.197
|16,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|20,74
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|10,03
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,96
|51,96
|-0,85
|